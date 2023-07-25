الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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هل يوجد مغربيات مثليات الجنس في المنتخب المغربي؟.. سؤال صدم غزلان الشباك

سأل صحفي "بي بي سي" قائدة المنتخب غزلان الشباك، إذا ما كان منتخب المغرب يضم لاعبات "مثليات"، وكيف هي الحياة بالنسبة لهن في المملكة.

كتب فهمي الورغمي
هل يوجد مغربيات مثليات الجنس في المنتخب المغربي؟.. سؤال صدم غزلان الشباك
مغربيات مثليات الجنس في المنتخب المغربي
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وطن- اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء بعد أن سأل أحد مراسليها كابتن المنتخب المغربي لكأس العالم للسيدات ما إذا كانت أي من زميلاتها في فريق كرة القدم من المثليات.

وسأل صحفي “بي بي سي” قائدة المنتخب غزلان الشباك، إذا ما كان منتخب المغرب يضم لاعبات “مثليات“، وكيف هي الحياة بالنسبة لهن في بلدهن.

وفي خضم حالة الحيرة التي انتابت لاعبة منتخب المغرب، دخل مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي حضر المؤتمر، على الخط قائلا: “أنا آسف. هذا سؤال سياسي للغاية. سنلتزم فقط بالأسئلة المتعلقة بكرة القدم من فضلك”.

مغربيات مثليات الجنس
مغربيات مثليات الجنس

“سؤال غير لائق”

اللافت في تفاصيل الواقعة، أن المراسل أصر للحصول على إجابة، وتابع: “السؤال ليس سياسيا. إنه يتعلق بالناس. لا علاقة له بالسياسة”.

لاحقاً، أصدرت “بي بي سي” اعتذارا جاء فيه أنها “تدرك أن السؤال لم يكن لائقا”، وقال متحدث باسمها، الثلاثاء، إن “بي بي سي لم يكن لديها أي نية للتسبب في ضرر”.

وتلقى منتخب المغرب هزيمة ثقيلة أمام نظيره الألماني بسداسية نظيفة، الإثنين، في مونديال السيدات الذي تستضيفه نيوزيلندا.

المصدرهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، رصد وتحرير وطن

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