كأنه الجحيم.. أحرّ مكان على وجه الأرض تصل درجة حرارته إلى 70 درجة مئوية

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وطن-في الأسابيع الأخيرة، خلفت موجات الحر المتتالية درجات حرارة قياسية في دول مثل الصين وإيطاليا واليونان وإسبانيا. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد بلغ متوسط ​​درجة الحرارة في 7 يوليو 17.25 درجة، متجاوزًا الحد الأقصى المُحدّد في أغسطس 2016، والذي كان 16.92 درجة. ومع ذلك، لا شيء يضاهي درجات الحرارة التي شهدتها أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، حيث وصلت درجات الحرارة هناك إلى 70 درجة، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة.

صحراء لوط-Lut

هذه هي صحراء لوط، الواقعة في جنوب شرق إيران والتي أعلنتها اليونسكو كموقع تراث عالمي. إنها واحدة من أكثر الأماكن الجافة في العالم، حيث لا تستطيع سوى بعض الأنواع النباتية والحيوانية البقاء على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أمير آغاكوشاك، أستاذ الهيدرولوجيا بجامعة كاليفورنيا: “الصحراء منطقة شاسعة مليئة بالكثبان والرمال الأنيقة ذات الأنماط المختلفة الرائعة التي خلفتها الرياح”.

وأوضح: “نحن نعلم أن صحراء لوط؛ هي أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض لأنه في عام 2005، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن درجة الحرارة في صحراء لوط، وصلت إلى 70.7 درجة مئوية. هذه هي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق. ولم تكن مجرد ملاحظة منفصلة، فقد تم الوصول إلى نفس الرقم في مناسبات متعددة. وبالتأكيد هذا المكان حار بدرجة تكفي لقلي بيضة”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن ما يجعل درجات الحرارة مرتفعة للغاية؛ هو مزيج من المناظر الطبيعية في الصحراء. ومن ناحية أخرى، هناك مناطق مغطاة بالكثبان الرملية، حيث تكون الرياح شديدة. ومن ناحية أخرى، هناك مناظر طبيعية متكوّنة من الصخور البركانية السوداء التي تمتص الحرارة“.

ولفت: “كلتا الحالتين تجعل من صحراء لوط؛ أرضًا شديدة الحرارة، حيث تشتدّ الرياح، ما يًسبب درجات حرارة قياسيّة”.

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إيران تختنق: درجة الحرارة 67 درجة مئوية

تمر إيران بواحدة من أسوأ موجات الحر في تاريخها. فهذا الأسبوع، سجلت موازين الحرارة ما يصل إلى 67 درجة في إيران، وهي درجة مئوية، يمكن أن تكون قاتلةً.

نتجت هذه الحرارة غير المسبوقة عن مزيج من درجات الحرارة العالية للغاية والرطوبة الجوية الوفيرة للمياه الدافئة للخليج الفارسي.