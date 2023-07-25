هنا تتحدث لغة الجسد عن أصحابها.. مفاجأة لأصحاب وضعية الوقوف رقم 4

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وطن- الإنسان كائن معقد يحمل في داخله العديد من الجوانب والأفكار والمشاعر. تتسع دواخلنا لتحمل أعماقاً لا تعد ولا تحصى، تعكس شخصيتنا وهويتنا، ومن هذا المنطلق، يمكن أن تكون ملامح وجهنا الخارجية مجرد ستار تعلوه الكثير من الأسرار والإشارات التي تكشف عن حقائق عميقة عن ذاتنا.

فقد يكون التعبير اللفظي واحدًا من أبرز وسائل التواصل البشري، إلا أن هناك لغة أخرى صامتة تنبثق من طريقة وقوفنا وحركاتنا وانعكاسات ملامح وجوهنا.

إن “الجسد”، كما يحلو للبعض تسميته، يتحدث لغة خاصة به، يرصد بها أعمق أحاسيس الإنسان وأكثرها خفية. ومن خلال ملاحظة هذه الإشارات والإيحاءات الجسدية، يمكن أن نكتشف الكثير عن شخصيتنا وعواطفنا، بعيداً عن أي كلمة تصدر من شفتينا. فقد تكون تلك الإشارات الصامتة هي المفتاح لفهمنا بشكل أعمق وأكثر دقة.

متابعي “وطن”، سنأخذكم عبر أسطر هذا الموضوع الشيّق في رحلة مثيرة لاكتشاف أسرار لغة الجسد وقوة تأثيرها في الكشف عن شخصيتنا وطبيعة عواطفنا.

سنلقي نظرة، من خلال هذا المقال المُترجم عن (JagranJosh)، على بعض المؤشرات البدنية التي قد تكشف عن جوانب مخفية في شخصيتنا وتساعدنا على التواصل بشكل أكثر فعالية.

ستكون هذه الرحلة فرصة لاستكشاف تلك العوالم الغامضة التي تكمن خلف ملامحنا الظاهرة، ونتعرف على أهمية فهم لغة الجسد في التواصل الإنساني، لندرك أنها قد تكون العنصر الرئيسي الذي يحدد مدى نجاح تفاهمنا مع الآخرين.

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1- الوقوف بأرجل متوازية

إذا كنت تقف وساقيك متوازيتين، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص هادئ ومحترم ومقبول. قد تكون أقل عرضة لتأكيد نفسك أو تولي المسؤولية، وقد تفضل اتباع خطوات الآخرين. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك ضعيف أو تفتقر إلى الثقة. قد يكون لديك ببساطة طريقة مختلفة للتعبير عن قوتك وسلطتك.

غالبًا ما تبدو خاضعًا أو محترمًا للآخرين. قد تكون أقل عرضة للتحدث أو الاختلاف مع الآخرين. قد يكون من المرجح أن تتماشى مع الحشد. غالبًا ما تظهر الاحترام لتلك الشخصيات التي تهوى استعراض معاني القوة و السلطة. قد تكون أكثر ميلًا لاتباع القواعد وطاعة الأوامر. قد تكون أقل عرضة لتحدي السلطة.

قد يكون من الأرجح أن تتنازل وتجد أرضية مشتركة. قد تكون أقل عرضة للدخول في الحجاج. على الرغم من أنك أيضًا لبق ودبلوماسي.

أنت تختار كلماتك بعناية وتتجنب قول أي شيء يمكن أن يسيء للآخرين أو يزعجهم. تفضل أن تكون موضوعيًا وغير متحيز. قد يكون من المرجح أن تفكر في جميع جوانب المشكلة قبل اتخاذ قرار. من غير المرجح أن تدع مشاعرك الشخصية تخيم على حكمك.

2- الوقوف مع ساقين متباعدتين

إذا كنت تقف مع ساقيك متباعدتين قليلاً، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص جدّ واثق من نفسه. قد تكون حازمًا في الطريقة التي تتحدث بها وتعبرّ فيها عن أفكارك. قد تكون أكثر عرضة لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات. أنت أقل عرضة للتخويف من قبل الآخرين. يمكنك أيضًا في كثير من الأحيان أن تبدو مسيطرًا ومهيمناً على مجريات الأمور من حولك.

قد يكون من المرجح أن تقف على أرضك وتدافع عن موقعك. قد تكون أقل عرضة للتراجع عن التحدي. أنت تميل إلى الحفاظ على شخصية منفتحة وودودة. قد ترغب في الاتصال بالعين والابتسام. نادرًا ما تبدو منغلقًا أو خاضعًا لاهتمام الآخرين. قد تبدو أيضًا قويًا ومهيبًا ومقنعًا بمهارتك.

قد يكون من المرجح أن تشغل مساحة كبيرة في اللقاءات مع من حولك. لا تحب أن تبدو ضعيفًا. أنت تنضح بشكل طبيعي بشخصية مريحة ومسترخية. من المرجح أن تقف وكتفيك مستقيمين ورأسك عالياً. من الصعب أن تشعر بالتوتر أو القلق.

3- الوقوف مع تقديم ساق إلى الأمام

إذا كنت تقف بساق واحدة إلى الأمام، تكشف سمات شخصيتك أنك مغامر وتبحث دائمًا عن تجارب جديدة. لا تخشى تجربة أشياء جديدة، حتى لو كانت خارج منطقة راحتك. غالبًا ما تنجذب إلى السفر والرياضات الشديدة والأنشطة الأخرى التي توفر إحساسًا بالإثارة والتحدي. أنت فضولي. أنت تسأل دائمًا أسئلة وتبحث عن معلومات جديدة.

أنت مهتم بالعالم من حولك وتريد أن تتعلم بقدر ما تستطيع. قد تنجذب إلى وظائف في مجال البحث أو التعليم أو المجالات الأخرى التي تتطلب التعطش للمعرفة. أنت مبدع. يمكنك رؤية العالم بطرق جديدة ومختلفة. غالبًا ما تكون جيدًا في الخروج بأفكار جديدة وحلول للمشكلات. قد تكون مهتمًا بالفن أو الموسيقى أو الكتابة أو غيرها من الأنشطة الإبداعية.

أنت متعاطف مما يساعدك في فهم مشاعر الآخرين والتعامل معها. غالبًا ما تكون جيدًا في الاستماع وتقديم الدعم للآخرين. قد تنجذب إلى وظائف في العمل الاجتماعي أو الاستشارة أو المهن التي تتيح لك مساعدة الآخرين. أنت متفائل. لديك نظرة إيجابية للحياة. أنت تعتقد أن الأمور ستنجح في النهاية، حتى لو كانت المواقف صعبة في الوقت الحالي. غالبًا ما تكون جيدًا في رؤية الجانب المشرق في كل موقف.

4- الوقوف بساقين متقاطعتين

إذا وقفت وساقيك متقاطعتان، تكشف سمات شخصيتك أنك غالبًا ما تكون شخصاً غير اجتماعي أو انطوائي. قد تكون أقل عرضة للتحدث في مجموعات أو لبدء محادثات. من المحتمل أيضًا أن تحتفظ بأفكارك ومشاعرك لنفسك. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك قد تعتمد على الآخرين لخوض معاركك.

على العكس من ذلك، أنت أيضًا مستقل ومعتمد على ذاتك. قد تقل احتمالية احتياجك إلى موافقة الآخرين أو متابعة الجمهور. من المحتمل أيضًا أن تمضي في طريقك وتفعل الأشياء على طريقتك. قد تبدو في كثير من الأحيان مرتاحًا ومطمئناً. إذا كنت مهتمًا بإجراء محادثة على الرغم من تقييم الموقف أو الشخص في نفس الوقت، يمكنك الوقوف مع استرخاء كتفيك وذراعيك على جانبيهما مع تلميح من الابتسامة.

يمكنك أيضًا حماية نفسك ومساحتك الشخصية. قد تقل احتمالية السماح للآخرين بالاقتراب منك جسديًا أو عاطفيًا. من المحتمل أيضًا أن تكون على أهبة الاستعداد أو تشعر بالتهديد في المواقف الجديدة أو غير المألوفة. أنت منتبه ومركز. من المرجح أن تستمع إلى ما يقوله الآخرون وأن تطرح الأسئلة.