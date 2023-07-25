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“تامر كان ساترها”.. بسمة بوسيل تكشف بطنها وتاتو حساس في المصعد برفقة شاب (فيديو)

كتب وطن
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وطن– تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، إلى انتقادات عدة بسبب أحدث فيديو نشرته برفقة شقيقها.

وظهرت بسمة بوسيل بالفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في انستجرام، وهي ترتدي كروب توب وبنطلون واسع بنفس النقشة.

دائما معا

وكشف الكروب توب عن وشم تضعه بسمة على بطنها.

واعتمدت طليقة تامر حسني، تسريحة الظفائر مع مكياج صاخب بألوان زاهية.

وظهر شقيق بسمة بوسيل ياسر خلفها، وكان مظهره غريب أيضاً وقد صبغ شعره بالأصفر الفاقع.

ووجهت بسمة رسالة إلى شقيقها: “دائماً معاً”.

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واعتبر المتابعون أن بسمة تحاول إغاظة تامر حسني بهذه الجرأة في الإطلالة والملابس.

“تامر كان ساترها”

وجاء في التعليقات: ” لما تحبي تغيظي حد غظيه بإحترام”.

وكتب آخر: ” اشو من نفصلت عن زوجها كامت تلبس ملابس سخيفه لعد شكد كان محافظ عليك”.

وعلقت أخرى: ” يعني اتاكدو أن تأمر كان يغطيك وساترك”.

وبنفس الطريق كتب متابع: ” تامر حسني كان ساترك يا العريانة”.

ووبختها متابعة: ” حافظي علي اولادك وسمعت مامتهم انا عرفت دلوقتي لي تامر انفصل عنك”.

من هي بسمة؟

يشار إلى أن بسمة بوسيل هي فنانة ومصممة أزياء مغربية. وُلدت في المغرب في 10 مايو 1991. بدأت مشوارها الفني في عام 2012 عندما شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” الشهير، وهو برنامج مسابقات غنائية عربي. وقد أظهرت خلال البرنامج موهبتها الغنائية القوية.

بعد مشاركتها في البرنامج، انتقلت بوسيل إلى مصر، حيث التقت بالفنان المصري تامر حسني وتزوجت منه في عام 2013. وقد أنجبت منه طفلتين وطفلاً.

بسمة بوسيل تنتقم من تامر حسني على طريقة شاكيرا.. فضائح بالجُملة في الطريق! (فيديو) watanserb.com
بسمة بوسيل
المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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