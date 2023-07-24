هجوم أوكراني عبر طائرات مسيرة على موسكو وتوقعات برد قوي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بشن هجوم “إرهابي” بطائرة مسيرة على موسكو، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة إن مبنيين قد أصيبا.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، فقد ذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على حطام في مكان قريب من مباني وزارة الدفاع، مع إعلان الوزارة عبر تطبيق المراسلة تليغرام إن طائرتين بدون طيار “قُمعتا وتحطمتا”.

مبنيين تعرضا للقصف

وقال العمدة سيرجي سوبيانين على تطبيق المراسلة تلغرام الخاص به إن مبنيين غير سكنيين تعرضا للقصف في حوالي الساعة الرابعة صباحًا (0100 بتوقيت جرينتش) ، مضيفًا أنه لم يكن هناك “أضرار جسيمة أو إصابات”.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة قد أصابت المباني عندما تم إسقاطها ، أو ما إذا كانت تستهدف المباني عمدا.

ولم تذكر وزارة الدفاع ولا رئيس البلدية المكان الذي تم فيه اعتراض الطائرات المسيرة.

من جانبها، ذكرت وكالات الأنباء الحكومية الروسية ، نقلاً عن خدمات الطوارئ ، أنه تم العثور على شظايا طائرة بدون طيار بالقرب من مبنى في شارع كومسومولسكي ، الذي يمر عبر وسط موسكو. يقع الموقع على بعد كيلومترين (1.2 ميل) من مباني وزارة الدفاع.

- Advertisement -

كما أفادت وكالات الأنباء الروسية بأن حركة المرور أغلقت في شارع كومسومولسكي وكذلك في شارع ليخاتشيف في جنوب موسكو ، حيث تضرر مبنى إداري شاهق.

– طائرات بدون طيار تستهدف عدة مباني في موسكو قبل قليل.🇷🇺 pic.twitter.com/6T8WT3fTr6 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 24, 2023

شاهدة عيان

وقالت بولينا ، وهي شابة تعيش بالقرب من مبنى شاهق في شارع ليخاتشيف: “كنت نائمة واستيقظت على انفجار ، بدأ كل شيء يهتز”.

ونشرت قناة Zvezda التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو قصيرًا عبر قناتها على تليغرام يظهر مبنى شاهقًا مع نوافذ مفقودة في الطوابق العليا ومبنى متضرر.

القوات الأوكرانية تحاول استهداف مبنى وزارة الدفاع الروسية وسط موسكو بطائرات مسيرة. pic.twitter.com/KQwxVQijQA — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) July 24, 2023

زجاج وخرسانة مدمرة

ونشرت قنوات روسية أخرى ، لها صلات بقوات الأمن الروسية ، مقاطع فيديو من الزجاج والخرسانة على ما قالوا إنه شارع كومسومولسكي.

ويأتي الهجوم المزعوم بعد قرابة أسبوع من قصف روسيا المستمر لميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا ، حيث قتلت صواريخ يوم الأحد شخصًا وأصابت العشرات وألحقت أضرارًا بالغة بكاتدرائية أرثوذكسية تاريخية .

ولم يصدر تعليق فوري من كييف، ولم تعلن أوكرانيا أبدًا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا ، لكنها كانت تقول في الأشهر الأخيرة أن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد في هجوم كييف المضاد.