ميدل إيست آي: كهرباء السيسي تؤزم حياة المصريين.. بين ألم المعيشة وضرب الاقتصاد

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وطن- “في جميع أنحاء مصر، تُرك الناس محبطين ويكافحون لإكمال المهام اليومية في الحر بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر”.. هكذا استهل موقع “ميدل إيست آي” تقريرا له عن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، التي تتزامن مع موجة حارة عنيفة تضرب البلاد.

وقال الموقع، في تقريره، إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشكل أساسي على قرى صعيد مصر، وكذلك منطقة الدلتا والقاهرة، ويأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تراوحت هذا العام بين 40 درجة مئوية و 50 درجة مئوية.

ومع انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر حوالي ست ساعات في بعض المناطق ، يجد الكثيرون صعوبة في البقاء هادئين والذهاب إلى العمل، مع إثارة مخاوف أيضًا بشأن التأثير الأوسع الذي يمكن أن يحدثه ذلك على اقتصاد البلاد إذا استمر الوضع.

وبدأ الانقطاع الحاد للتيار الكهربائي الشهر الماضي ، حيث قطعت الحكومة الكهرباء عن مصابيح الشوارع بالإضافة إلى خدمات أخرى، ضمن خطة ترشيد لتعزيز صادرات الغاز.

من جانبه، قال محمد يونس الباحث في مجال الطاقة في مصر ، إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على الناس من جميع مناحي الحياة، وبخاصة أن الناس والبنية التحتية غير مجهزين للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة بدون مكيفات.

وأضاف: “كانت هناك شكاوى كثيرة بشأن انقطاع التيار الكهربائي في المنازل في مصر ، حيث تضررت المناطق النائية بشدة ولا تحظى بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام”.

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سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

وفقًا لمسؤولين في البلاد، فإن انقطاع التيار الكهربائي هو نتيجة للضغط على شبكة الطاقة في البلاد لأن موجة الحر أدت إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل المراوح وتكييف الهواء.

والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مصدر إحباط في مصر، وقال يونس: “الناس غاضبون ، حتى الشخصيات العامة التي كانت محايدة بشأن الحكومة بدأت تنتقد انقطاع التيار الكهربائي”.

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر الأسبوع الماضي، بيانًا دعت فيه الناس إلى تجنب استخدام المصاعد لتجنب الوقوع فيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب يونس ، كان كبار السن في مصر من بين الأكثر تضررًا من هذا، وقال: “كثير من الناس محاصرون في المصاعد ولا يمكنهم الصعود ستة أو عشرة طوابق كل يوم ، عدة مرات”.

وأكدت الشركة المصرية القابضة للكهرباء أن الدولة تشهد مستويات قياسية من الاستهلاك الوطني للكهرباء.

على الرغم من الإحباط الذي تم التنفيس عنه بشأن الأزمة، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تنفذ أي خطط لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي.

زيادة الإحباط

كما انتشر الغضب عبر الإنترنت ، حيث عبر العشرات من الأشخاص عن غضبهم من نقص الكهرباء وعبّروا عن الطرق المختلفة التي تأثرت بها حياتهم اليومية.

واستخدم الكثيرون عددًا من علامات التصنيف المختلفة للتحدث عن الموضوع، ودعوا أيضًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتدخل وإيجاد حل لانقطاع التيار الكهربائي الطويل.

حتى أن البعض شاركوا مقاطع فيديو لشوارعهم ليلاً معتمًا تمامًا ، مع استخدام المواطنين كشافات للتنقل.

وقال أحد النشطاء في تغريدة على تويتر: “هذه هي المرة الرابعة التي ينقطع فيها الضوء ويستمر لمدة خمس ساعات. أين البيان الذي من المفترض أن يخرج؟”.

بيان حكومي عن سبب الأزمة

وأصدر رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي ، بيانًا قال فيه إن انقطاع التيار الكهربائي الأخير كان نتيجة لزيادة الاستهلاك والضغط في البلاد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وقال في اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي: “نحن الآن في فترة تخفيف مؤقت للأحمال حتى تعود الشبكات إلى الضغوط الطبيعية”، مشيرًا إلى أن ذلك كان له أيضًا تأثير على الغاز في البلاد.

وذكر مدبولي أيضًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مختلفة لترشيد استهلاك الكهرباء.

قوبل البيان باستياء من الناس على الإنترنت، الذين استمروا في انتقاد استجابة الحكومة للأزمة المستمرة.

وكتب أحد النشطاء: “من المفترض أن تصدر الحكومة بيانًا محترمًا، يكفي إلقاء اللوم على الناس ، فالناس على وشك الانفجار. انقطاع التيار الكهربائي مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار السلع .. كل هذا ويخرج ببيان كهذا؟.. ارحموا الناس”.

وكانت مصر تعاني من انقطاع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف على مدى السنوات القليلة الماضية، مع انقطاع التيار الكهربائي الذي يعطل الحياة اليومية ويؤثر على الأعمال التجارية.

في حين أن انقطاع التيار الكهربائي لم يؤثر بعد على المراكز الطبية والمستشفيات ، يحذر الخبراء من أنه إذا استمرت الأزمة ، فقد يكون لها آثار بعيدة المدى.