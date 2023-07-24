الموت يباغت معلم يمني أثناء تناوله وجبة الإفطار في أحد المطاعم (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بمقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة معلم أثناء تناوله وجبة الإفطار.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد فاجأ الموت المعلم اليمني عبدالغني سفيان أثناء تناوله طعام الإفطار قبيل توجهه للمدرسة التي يعمل في محافظة إب، جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر المقطع الأستاذ عبد الغني سفيان وهو يتناول وجبة الإفطار الأخيرة بأحد المطاعم في محافظة إب، حيث سقط على طاولة الطعام، فيما حاول شخص كان يجلس بجواره مساعدته، إلا أن المعلم توفي على الفور.

ولفت ناشطون إلى أنه تم نقل المعلم إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه وصل للمستشفى مفارقا للحياة.

معلم يموت

شاهد الموت يفاجئ معلم يمني اثناء تناوله افطاره في احد مطاعم

#مدينة_إب.

يظهر في الفيديو اخر لحظات المعلم عبدالغني سفيان اثناء افطاره استعدادا للدوام في المدسة التي يعمل بها بدون راتب منذ الانقلاب الحوثي، وتم محاولة اسعافه الى المستشفى ولكن وصل بعد ان فارق الحياة pic.twitter.com/IMsPbCiGuu — عادل البخيتي (@eiNtwE2GYd4sy11) July 23, 2023

ونوه الناشطون إلى أن المدرس عبدالغني سفيان لم يتلق راتبا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، مشيرين للظلم الذي تعرض له.

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حالات انتحار وتفكك أسري

يشار إلى أن حياة المعلمين وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية تأثرت سلبا جراء انقطاع الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث سجلت حالات انتحار لبعضهم بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات الحياة لأسرهم وأطفالهم، بحسب ما سبق وصرح به المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي.

ولفت في حيثة لموقع “الجزيرة نت” إلى أن الفقر الناجم عن توقف مصادر الدخل وانعدام فرص عمل بديلة كان محفزا للإقدام على الانتحار، كما حدث مع أحد معلمي صنعاء حيث ألقى بنفسه من سطح بناية مرتفعة.