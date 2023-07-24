الإثنين, يوليو 24, 2023
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الموت يباغت معلم يمني أثناء تناوله وجبة الإفطار في أحد المطاعم (شاهد)

التفاصيل الكاملة: كيف فاجأ الموت معلماً يمنياً أثناء تناوله وجبة الإفطار والتأثير الذي أحدثته هذه الحادثة في المجتمع اليمني

كتب سالم حنفي
موت معلم يمني
موت معلم يمني أثناء تناوله وجبة الإفطار
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بمقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة معلم أثناء تناوله وجبة الإفطار.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد فاجأ الموت المعلم اليمني عبدالغني سفيان أثناء تناوله طعام الإفطار قبيل توجهه للمدرسة التي يعمل في محافظة إب، جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر المقطع الأستاذ عبد الغني سفيان وهو يتناول وجبة الإفطار الأخيرة بأحد المطاعم في محافظة إب، حيث سقط على طاولة الطعام، فيما حاول شخص كان يجلس بجواره مساعدته، إلا أن المعلم توفي على الفور.

ولفت ناشطون إلى أنه تم نقل المعلم إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه وصل للمستشفى مفارقا للحياة.

ونوه الناشطون إلى أن المدرس عبدالغني سفيان لم يتلق راتبا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، مشيرين للظلم الذي تعرض له.

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حالات انتحار وتفكك أسري

يشار إلى أن حياة المعلمين وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية تأثرت سلبا جراء انقطاع الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث سجلت حالات انتحار لبعضهم بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات الحياة لأسرهم وأطفالهم، بحسب ما سبق وصرح به المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي.

ولفت في حيثة لموقع “الجزيرة نت” إلى أن الفقر الناجم عن توقف مصادر الدخل وانعدام فرص عمل بديلة كان محفزا للإقدام على الانتحار، كما حدث مع أحد معلمي صنعاء حيث ألقى بنفسه من سطح بناية مرتفعة.

المصدرالجزيرة نت ،توتير ، رصد وتحرير وطن

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