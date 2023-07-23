فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

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وطن- تساقطت أعمدة كهربائية بشكل مخيف في قرية “الشويعي” بولاية المضيبي –شمال شرق -سلطنة عمان، اليوم الأحد، جراء العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة مما أدى إلى حدوث أضرار في بعض ممتلكات الأهالي.

وكانت الأرصاد الجوية العمانية، قد أشارت إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة، خلال الأيام القادمة بامتداد أخدود من منخفض جوي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها عمانيون أعمدة ملقية على الأرض، فيما بدت سيول جارية.

تساقط كثير من الأعمدة في الشويعي بولاية المضيبي قبل قليل جراء العاصفة الرعدية

تصوير : ساعد الرواحي #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/QDDNRIbB8f — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 23, 2023

عواصف رعدية في سلطنة عمان

في صورة متداولة أخرى ظهرت مولدات كهربائية ضخمة على الأرض أيضاً، وانقسم عمود كهربائي من المنتصف.

وتوقعت الأرصاد العمانية في تقرير استند إلى آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة (10-30 ملم)، ابتداءا من مساء، الاثنين، على محافظة جنوب الشرقية وتمتد تدريجياً يومي، الثلاثلاء والأربعاء، لتشمل محافظتي الوسطى وظفار.

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وأضافت الأرصاد العمانية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على بقية المحافظات مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الشويعي تكسر اعمدة الكهرباء بسبب قوة الرياح الهابطة #ولاية_المضيبي

ساعد الرواحي#الخيمة_العمانية_الشبابية pic.twitter.com/gX8oAceQa6 — الخيمة العمانية الشبابية (@Omanyawhatsapp) July 23, 2023

وأظهرت فيديوهات متداولة أخرى جريان كبير للسيول في منطقة لزق بالمضيبي.

فيما كانت إحدى السيارات التي غمرت عجلاتها بالمياه تحاول العبور.

وأشارت التوقعات إلى نشاط السحب الركامية على جبال الحجر خلال هذه الفترة وهطول أمطار متفرقة رعدية أحياناً كما حصل في المضيبي، منبهة من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية.

ما شاء الله الخيرات الان ف لزق ولاية #المضيبي

متداول pic.twitter.com/ftq6uI5aRJ — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 23, 2023

نشاط للسحب الركامية

وبدورها توقعت “هيئة الطيران المدني” العمانية أن تكون هناك فرصاً لتدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية أحياناً على المناطق الجبلية، غداً الاثنين 24 يوليو 2023، خلال فترة ما بعد الظهر في ولاية المضيني.

تقرير رقم (1) عن حالة الطقس في سلطنة عمان خلال الأيام القادمة pic.twitter.com/lTjsZM2V6h — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 23, 2023

وأن تكون الرياح فيها جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتكون نشطة خلال المساء والرطوبة النسبية بين 20-60 درجة مئوية.