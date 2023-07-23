الأحد, يوليو 23, 2023
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فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

العاصفة الرعدية في سلطنة عمان: تحليل للأحداث والتأثيرات والاستجابة الحكومية

كتب خالد الأحمد
فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان
عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان
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وطن- تساقطت أعمدة كهربائية بشكل مخيف في قرية “الشويعي” بولاية المضيبي –شمال شرق -سلطنة عمان، اليوم الأحد، جراء العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة مما أدى إلى حدوث أضرار في بعض ممتلكات الأهالي.

وكانت الأرصاد الجوية العمانية، قد أشارت إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة، خلال الأيام القادمة بامتداد أخدود من منخفض جوي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها عمانيون أعمدة ملقية على الأرض، فيما بدت سيول جارية.

عواصف رعدية في سلطنة عمان

في صورة متداولة أخرى ظهرت مولدات كهربائية ضخمة على الأرض أيضاً، وانقسم عمود كهربائي من المنتصف.

وتوقعت الأرصاد العمانية في تقرير استند إلى آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة (10-30 ملم)، ابتداءا من مساء، الاثنين، على محافظة جنوب الشرقية وتمتد تدريجياً يومي، الثلاثلاء والأربعاء، لتشمل محافظتي الوسطى وظفار.

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وأضافت الأرصاد العمانية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على بقية المحافظات مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان
عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

وأظهرت فيديوهات متداولة أخرى جريان كبير للسيول في منطقة لزق بالمضيبي.

فيما كانت إحدى السيارات التي غمرت عجلاتها بالمياه تحاول العبور.

وأشارت التوقعات إلى نشاط السحب الركامية على جبال الحجر خلال هذه الفترة وهطول أمطار متفرقة رعدية أحياناً كما حصل في المضيبي، منبهة من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية.

نشاط للسحب الركامية

وبدورها توقعت “هيئة الطيران المدني” العمانية أن تكون هناك فرصاً لتدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية أحياناً على المناطق الجبلية، غداً الاثنين 24 يوليو 2023، خلال فترة ما بعد الظهر في ولاية المضيني.

وأن تكون الرياح فيها جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتكون نشطة خلال المساء والرطوبة النسبية بين 20-60 درجة مئوية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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