بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

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وطن- كشفت وسائل إعلام تركية عن عرض ضخم مقدم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لشراء نادي “طرابزون سبور”، الفائز بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022.

وبحسب موقع “demokratkocaeli” يعتزم أمير قطر، شراء نادي “طرابزون سبور” التركي لكرة القدم، مقابل ثمن كبير يصل إلى 7 أضعاف ثمن النادي الرياضي الشهير.

أمير قطر يتقدم بعرض لشراء نادي “طرابزون سبور”

وعرض الشيخ تميم بن حمد -بحسب تسريبات صحفية- مبلغ 665 مليون يورو (20 مليار ليرة تركية) كمقابل لشراء النادي، وهو ما يعادل 7 أضعاف ثمنه المقدّر بـ 95 مليون يورو.

ومن المرجّح أن صفقة الشراء المذكورة طرحت للنقاش خلال مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته الأخيرة إلى قطر قبل أيام.

وانشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التركية صورة لنائب رئيس “طرابزون سبور” نيفزات كايا، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهما يتناولان العشاء معًا.

جدير بالذكر أنه في موسم 2021 – 2022، نال نادي “طرابزون سبور” لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب دام حوالي 4 عقود.

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وذلك عقب تعادله أمام ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة 35.