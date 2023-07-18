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هدية أردوغان لأمير قطر تلفت الأنظار.. وكرة ميسي حاضرة (فيديو)

الرئيس التركي أردوغان يقدم سيارة توغ الكهربائية التركية كهدية لأمير قطر في زيارة خليجية مليئة بالأحداث

كتب فهمي الورغمي
هدية أردوغان لأمير قطر تلفت الأنظار.. وكرة ميسي حاضرة
أردوغان وأمير قطر
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وطن- تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيارة “توغ الكهربائية” التركية الصنع، هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش زيارة الأخير إلى الدوحة، الثلاثاء، ضمن جولته الخليجية.

وكشفت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، أن أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة توغ ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية.

أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة توغ ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية
أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة توغ ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية

ولفتت الوكالة إلى أن الأزرق هو اللون الأول لسيارة توغ، ويحمل اسم “غمليك”، تعبيرًا عن المياه الزرقاء في منطقة غمليك بولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

جولة أمير قطر وأردوغان في سيارة “توغ”

تفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل بالدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان.

جولة أمير قطر وأردوغان في سيارة "توغ"
جولة أمير قطر وأردوغان في سيارة “توغ”

كرة نهائي المونديال بتوقيع ميسي

كما طالعا كرة مباراة نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، التي تحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وكان الرئيس التركي أهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة، مساء الاثنين، إحداهما بيضاء اللون وقادها رفقة أردوغان.

ويرمز اللون الأبيض إلى “باموق قلعة”، حيث الصخور الكلسية البيضاء شبيهة القطن في منطقة باموق قلعة السياحية، في ولاية دنيزلي غربي تركيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

المصدرالأناضول ,تويتر، وطن

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