هدية أردوغان لأمير قطر تلفت الأنظار.. وكرة ميسي حاضرة (فيديو)

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وطن- تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيارة “توغ الكهربائية” التركية الصنع، هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش زيارة الأخير إلى الدوحة، الثلاثاء، ضمن جولته الخليجية.

وكشفت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، أن أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة توغ ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية.

ولفتت الوكالة إلى أن الأزرق هو اللون الأول لسيارة توغ، ويحمل اسم “غمليك”، تعبيرًا عن المياه الزرقاء في منطقة غمليك بولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

🇹🇷🇶🇦| سموّ الأمير @TamimBinHamad يتلقى هدية من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة عبارة عن سيارتين من نوع "توغ" تركية الصنع تعبيرًا عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين#تركيا | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/Olt48G3w3K — نديب قطر (@NadeebQa) July 18, 2023

جولة أمير قطر وأردوغان في سيارة “توغ”

تفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل بالدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان.

كرة نهائي المونديال بتوقيع ميسي

كما طالعا كرة مباراة نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، التي تحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أمير قطر يطلع أردوغان على كرة نهائي المونديال بتوقيع ميسي أطلع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الكرة التي لُعب بها نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وتحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي, pic.twitter.com/SJUKIxHw9u — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 18, 2023

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وكان الرئيس التركي أهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة، مساء الاثنين، إحداهما بيضاء اللون وقادها رفقة أردوغان.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يهدي أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيارة "توغ" أول سيارة تركية محلية الصنعhttps://t.co/WE1KptPpsS pic.twitter.com/sLCIPUUsN2 — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 18, 2023

ويرمز اللون الأبيض إلى “باموق قلعة”، حيث الصخور الكلسية البيضاء شبيهة القطن في منطقة باموق قلعة السياحية، في ولاية دنيزلي غربي تركيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.