الأحد, يوليو 23, 2023
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بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية “سارة” تفاجئ مذيع العربية

ظهرت الربوت "سارة" في برنامج "الرابعة" على قناة "العربية" السعودية مع المذيع نايف الأحمري

كتب خالد الأحمد
بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية
الروبوت السعودية سارة
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وطن- رفضت الروبوت السعودية “سارة” الكشف عن عمرها أو وزنها، وهددت مذيع قناة “العربية” بأخذ مكانه في الفترة القادمة، في فيديو طريف كشف عن الاختراع السعودي الجديد في عالم الروبتات والذكاء الإصطناعي.

وظهرت الربوت سارة لأول مرة في مؤتمر ليپ 2023، مرتدية الزي السعودي والحجاب، وترحب بزوار المؤتمر بلهجة سعودية محلية،وتم تصنيعها وفق وسائل إعلام سعودية بأيد محلية من خلال التعاون بين هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة وشركة Qss.

وتستخدم الروبوت سارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تم إضافة كاميرا لتحديد المسافة عند اقتراب الأشخاص منها، فتبدأ المحادثة عندما يرحب بها الزوار بعبارة “أهلا سارة”.

ويمكنها الرد على الأسئلة من خلال برمجتها التي تمكنها من التعرف على الكلمات واتخاذ الرد المناسب.

الروبوت سارة بالعباءة السعودية

وفي أول إطلالة إعلامية لها ظهرت الربوت “سارة” في برنامج الرابعة على قناة العربية السعودية، وهي ترتدي عباءة مطرزة وقد أسدلت شعرها الأسود على كتفيها ورحبت بالمذيع “نايف الأحمري”.

وأضافت: ” حياكم الله متابعي نشرة الرابعة على قناة العربية”.

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فرد الأحمري التحية وعبر لها عن خوف مذيعي الأخبار وهو أحدهم من أن تأخذ الروبوتات أماكنهم، فردت عليه على الفور بثقة: “عيني على المكان، خلك منتظر”.

فبدأ ومن معه بالضحك، وسألها عن عمرها فقالت مجرد رقم لا يهمني وبالنسبة للوزن أجابت بمزاج أنثوي: “أحتفظ بالإجابة لنفسي”.

الروبوت سارة بالعباءة السعودية
الروبوت سارة بالعباءة السعودية

روبوت صُنع بأيادٍ سعودية

وجرى تصنيع الروبوت “سارة” بالتعاون بين السعودية الرقمية وشركة Qss، وبإمكانه التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم، وتأدية جميع الرقصات الشعبية، والرد على استفسارات الزوار.

وظهر “سارة ” أول روبوت صُنع بأيادٍ سعودية وهي ترحب باللهجة السعودية المحلية، بزوار معرض السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر “ليب0232” التقني الدولي، في نسخته الثانية، الذي نظم في فبراير الماضي في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأشار موقع “العربية نت” إلى أن النسخة الثانية من “ليب 23” الذي تنظِّمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، يهدف إلى ترسيخ وتعزيز مكانة المملكة المتقدِّمة بصفتها مركزاً للتقنية والابتكار في المنطقة.

وزاد اهتمام المملكة العربية السعودية بالروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، حيث تسعى لرفع حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي إلى 80 مليار ريال بحلول 2030.

وتسعى المملكة لرفع عدد الشركات العاملة في البيانات والذكاء الاصطناعي إلى 400 شركة بحلول 2030 وهو ما يرسم صورة مشرقة لهذا القطاع محليا.

المصدرتويتر، موقع العربية نت، رصد وتحرير وطن

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