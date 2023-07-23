الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدإعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل "جود" وقتله بطريقة...
الهدهد

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

قانون العقوبات والقانون العسكري في الجزائر ينصان على عقوبة الإعدام في 17 حالة، لكن تنفيذ أحكام الإعدام توقف سنة 1993 وتم تخفيضه آليا إلى السجن مدى الحياة

كتب فهمي الورغمي
الطفل جود
الطفل الجزائري جود الذي اغتصبه القاتل وقتله
- Advertisement -

وطن- فُجعت مدينة “بوسعاد” من ولاية المسيلة الجزائرية (شرق) صبيحة أمس، السبت، بنبأ صادم مفاده مقتل “الطفل جود” الذي بالكاد يبلغ من العمر 4 سنوات على يد ثلاثيني له سوابق إجرامية، حسب ما ذكرت صحيفة “النهار أونلاين” المحلية.

ونقلاً عن مصادر النهار أونلاين، فقد كان الطفل جود مفقوداً منذ صباح الجمعة، من أمام العمارة التي يقطن بها في حي “بن دقموس ببوسعادة”.

قبل أن يتم العثور عليه صبيحة يوم أمس، السبت، متوفيا داخل أحد الشقق المجاورة بمنزله.

ونقلت الصحيفة الجزائرية عن عمّ الطفل جود المقتول قوله: “وجدناه مكتفا بدون ملابس.. والجاني كان يخطط لتقطيعه”.

وعلى مستوى السلطات المعنية، أفادت مصالح الأمن الوطني في وقت لاحق أنها تمكنت من القبض على خاطف الطفل جود في ذات الشقة. مشيرة أنّ الجاني “جارُ الطفل جود”، وهو في الثلاثينات من عمره كما أنه صاحب سوابق قضائية.

- Advertisement -
اغتصاب الطفل جود
اغتصاب الطفل جود

وسم “إعدام القاتل مطلب شعبي” يجتاح الجزائر

مجدداً، عاد مطلب تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر إلى الواجهة بقوة خلال الساعات الماضية بعد اختطاف ومقتل الطفل جود بطريقة وُصفت على نطاق واسع بـ “الوحشية” و”اللإنسانية”.

وتحت وسم “إعدام القاتل مطلب شعبي”، طالب نشطاء ومؤثرون جزائريون، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتفعيل عقوبة الإعدام في البلاد والمجمدة منذ سنة 1993، خاصة ضد من يختطف الأطفال ويقتلهم، وأيدهم في ذلك متعاطفون وجزء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

.جدير بالذكر أن قانون العقوبات والقانون العسكري في الجزائر ينصان على عقوبة الإعدام في 17 حالة، لكن تنفيذ أحكام الإعدام توقف سنة 1993 وتم تخفيضه آليا إلى السجن مدى الحياة.

إلى ذلك وفي غضون ساعات، تصدّر وسم “إعدام القاتل مطلب شعبي” الترند في موقع “تويتر” بالجزائر.

فكتبت “روزا تاسعديت زموري” مؤكدة أن ماحدث للطفل جود يمكن أن يحدث لكل طفل جزائري “يجب أن نكون يدا واحدة اليوم وليد الناس غدوة وليدك”.

وأضافت “اليوم لا مفر من تفعيل القصاص وإعدام هؤلاء الوحوش في الساحات العامة، ليكونوا عبرة لغيرهم ولتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم إن كان ثمنها حياة أبنائنا”.

“نسرين” هي الأخرى عبّرت عن أسفها وامتعاضها لعدم تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر.

وقالت “مادام لا توجد ضغوطات او اتفاقيات تمنع تطبيق حكم الاعدام واش رانا نستناو لوقتاش نبقاو ساكتين وحنا نشوفو اولادنا يقتلو بطريقة وحشية بدون اسباب والقتلة يروحو يعيشو ياكلو و يشربو بقية حياتهم في السجن “.

أما “لقرع محمد” فاستشهد بآية القصاص من القرآن وقال “{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لابد من الحد حتى يخاف ويبرتدع المجرمون”.

وفي سياق متصل، عبّر “سليم” عن أسفه للطريقة التي تتعامل بها السلطات مع ردع المجرمين خاصة في قضايا قتل الأطفال واغتصابهم.

وقال “كل عام الظاهرة تتكرر: يخرج بالعفو الرئاسي ويطير روح ويعاود يرجع يحكموه 10 ولا 20 سنة والعجلة دور. القصاص سنة الله في عباده مش موضوع انسانية وما انسانية وينعل بو لي جاب حقوق الانسان تاع الشعر نشالله تشلوط منا ليوم غدوة”.

المصدرتويتر، صحيفة النهار أونلاين الجزائرية - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“حقكم على راسي”.. جزائرية تستفز مواطنيها بفيديو لاقى رواجا في المغرب ثم تعتذر

الهدهد

شاهد ما فعله أردوغان مع عبد المجيد تبون في قصر السلاطين بإسطنبول

الهدهد

بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية “جو شين” بقرار عاجل

الهدهد

تعليق ناري من الخارجية الجزائرية على اعتراف إسرائيل بالصحراء الغربية.. ماذا قالت؟

الهدهد

محمد السادس في ورطة.. فرح باعتراف “نتنياهو” بمغربية الصحراء فوجهت له الصين لطمة!

الهدهد

“فيروس قاتل” ينتشر في ولايات جزائرية والسلطات توضح!

الهدهد

جثة رضيعة جزائرية بدون رأس على شاطئ إسباني.. منظمة تكشف هويتها وظروف وفاتها (شاهد)

الهدهد

تفحم 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر ولقطات مؤلمة توثق الفاجعة

الهدهد

سيدة كينية تقتل مواطنتها في السعودية بالضربة القاضية (فيديو مفزع)

الهدهد

لحظة اعتقال سفاح النساء الذي أرّق الأمريكان.. وصدفة لا تصدق وراء سقوطه

الهدهد

حفيظ دراجي: طائرة جزائرية خاصة ستنقل الحاجة المغربية المريضة إلى بلدها

الهدهد

استقبال لافت من أمير قطر للرئيس الجزائري.. هذا ما فعله بمجرد رؤيته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معركة في البحر.. “معاكسة بنات” تتسبب بكارثة على شاطئ مصري

تحدي اختبار النظر.. اكتشف الحصان داخل الوهم البصري في 8 ثوان فقط

“حتى الشهادة”.. هذا ما كشفته رغد صدام حسين عن شقيقيها عُدي وقُصي

بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية “سارة” تفاجئ مذيع العربية

فيديوهات نادرة للسلطان الراحل قابوس في ذكرى توليه حكم السلطنة

منقبة سعودية تفاجئ بلقيس فتحي والفنانة اليمنية مبهورة (فيديو)

بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

للرجال والنساء أيضا.. “عصير الفياجرا الطبيعي” اختراع كشفه طبيب مصري

أول رد من عمرو خالد على فيديو تخرج نجله الذي استفز المصريين

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC