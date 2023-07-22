لهذه الأسباب لا تسأل طفلك “ماذا يريد أن يُصبح عندما يكبر”؟

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وطن-إن طرح سؤال على الطفل، “ماذا تريد أن تُصبح عندما تكبر” في سن مبكرة، يمكن أن يضع عليهم ضغطًا وتوقعات غير ضرورية.

وفي الحقيقة، لا يزال العديد من الأطفال غير واضحين بشأن اهتماماتهم وقدراتهم في سن مبكرة، وسؤالهم عن مستقبل حياتهم المهني، من شأنه أن يمكن أن يجعلهم يشعرون بالقلق والإرهاق من خلال الاضطرار إلى اتخاذ قرارات مهمة قبل أن يكونوا مستعدّين.

تقييد الخيارات وملكة الإبداع والاستكشاف

السؤال “ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟” قد يقيد عرض الأطفال للخيارات المتاحة. ومن خلال التركيز على إجابة محددة، يمكن للأطفال التوقف عن التفكير في الاحتمالات الأخرى والحد من قدرتهم على استكشاف مجالات ومجالات اهتمام مختلفة. يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على عملية الاكتشاف والوعي الذاتي.

تدني القيمة الشخصية حسب الاختيار

عندما يجيب الأطفال على سؤال حول مستقبلهم المهني، يمكنهم إدراك أن قيمتهم الشخصية مرتبطة باختيارهم. وإذا كانت الإجابة لا تلبي توقعات البالغين، فقد يشعرون بتدني ​​قيمتهم الشخصية. يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على تقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم، بحسب ما أوردته مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانيّة.

عدم فهم طبيعة الوظائف المتغيرة

السؤال عن المستقبل الوظيفي للأطفال قد لا يأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة للعمل وفرص العمل، إذ تتطور العديد من المهن ومجالات العمل بمرور الوقت، وما يبدو كخيار جذاب اليوم قد لا يكون ذا صلة أهميّة في المستقبل. لذا، من المهم للأطفال أن يفهموا أن عالم العمل ديناميكي وأن اهتماماتهم وأهدافهم يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

التعزيز المحتمل للقوالب النمطية الجنسانية

يمكن أن يعزز هذا السؤال أيضًا القوالب النمطية الجنسانية، حيث يُتوقع من الأولاد غالبًا اختيار المهن المرتبطة تقليديًا بجنسهم. إن سؤال الفتاة عما تريد أن تكون عندما تكبر يمكن أن يحد من خياراتها ويعزز فكرة أن بعض المهن فقط هي المناسبة لجنسها، وفق ما ترجمته “وطن“.

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تعزيز عقلية النجاح القائمة على العمل فقط

التركيز على المستقبل الوظيفي منذ سن مبكرة يمكن أن يعزز عقلية النجاح على أساس العمل والوضع الاجتماعي. ةقد يبدأ الأطفال في تقييم أنفسهم والآخرين والمقارنة بهم بناءً على إنجازاتهم المهنية، والتي يمكن أن تهمل الأبعاد المهمة الأخرى لتطورهم، مثل رفاههم العاطفي وعلاقاتهم الشخصية.

بدلاً من ذلك، شجع على الاستكشاف والوعي الذاتي

بدلاً من أن تسأل “ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟”، من الأفضل تشجيع الاستكشاف والوعي الذاتي لدى الأطفال. إن السماح لهم بتجربة الأنشطة ومجالات الاهتمام المختلفة سيساعدهم على اكتشاف شغفهم وقدراتهم.

وختامًا، إن تعزيز عقلية التعلم والتنمية الشخصية، بدلاً من التركيز على نتائج محددة، سيسمح للأطفال بالنمو بشكل كلي واتخاذ قرارات مستنيرة في المستقبل.