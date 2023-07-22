“قلة أدب”.. فيديو منتشر لداعية عماني يفجر الجدل في سلطنة عمان

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وطن- وصف الشيخ والداعية العماني المعروف “خالد العبدلي”، من يمارسون لعبة “ببجي” الإلكترونية الشهيرة “بقليلي الأدب” لأن هذه اللعبة تملك عليهم أفكارهم ومشاعرهم لدرجة أنهم ينشغلون بها عن الصلاة ورضى الوالدين، حسب وصفه في تصريحات أثارت الجدل في سلطنة عمان.

ولعبة “ببجي” هي من نمط الألعاب القتالية وألعاب إطلاق النار المعروفة على غرار لعبة “كاونتر سترايك” الشهيرة وغيرها، لكن في لعبة ببجي يقوم اللاعبون بالقتال بنظام فردي أو نظام فريق بواقع 100 لاعب عبر شبكة الإنترنت من أماكن مختلفة في العالم.

العبدلي: من يلعب ببجي فتأكد أنه قليل أدب 100%

وقال الشيخ خالد العبدلي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل في السلطنة، إن جيل اليوم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، واستدرك ناصحاً:”أي واحد على الإطلاق ودون استثناء يلعب الببجي فتأكد أنه قليل أدب 100%.”

🔴 الشيخ خالد العبدلي : أي واحد على الإطلاق بدون إستثناء يلعب ببجي تأكد انه قليل ادب 100%. pic.twitter.com/YUYIhUP0J0 — مزون (@newsmazoon) July 22, 2023

وأكمل أن من يلعب هذه الألعاب “ينشغل بنفسه حتى أنه قد لا يرد على والده أو والدته، إذا نادياه.”، وتابع “أليس هذا الفعل قلة أدب”.

ومضى “العبدلي” قائلاً إن من يمارس هذه الألعاب “ليس قليل أدب فقط بل آثم مذنب وعاق لوالديه، وأردف أن “وصفه بقلة الأدب قليل بحقه”.

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وأضاف الداعية العماني أن بعض من ممارسي هذه اللعبة وغيرهم يمكن أن يترك الصلاة.

جدل في السلطنة وردود أفعال متباينة

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بخصوص تصريحات الشيخ خالد العبدلي بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا السياق علق “سليمان الحديدي“، بأن اللعبة خطرة جداً خاصة لدى صغار العمر.

وتابع أن هذه اللعبة تولد لديهم روح الانتقام والثأر وتولد لديهم الإدمان اللاشعوري، وممارسها يُكاد لا يجد وقتاً للجلوس مع عائلته.

اللعبه خطره جداً خاصتاً لدى صغار العمر تولد لديهم روح الأنتقام والثأر وتولد لديهم الادمان الا شعوري يُكاد لا يجد وقت للجلوس مع العائلة — سليمان الحديدي (@LXM36YJ1ws6kk0R) July 22, 2023

فيما انتقد د. خليفة الحديدي، حديث “العبدلي” وانتقده وعقب بنبرة تهكم مستشهداً بقصة تبول الإعرابي في المسجد “وحينها لم يطلق عليه رسولنا -كما قال- لقب “قليل الأدب” وإنما أدرك مستوى عقلية هذا الإعرابي”.

وأردف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ” نهى الناس عن زجره وأمر الناس بأن ينضحوا الماء على مكان البول”.

واستدرك مخاطباً الشيخ العبدلي: “لقد خانك التعبير ولكن نقول لكل حكيم هفوة”.

🔴🔴 رد الدكتور خليفة الجديدي : " خانك التعبير دكتور خالد ولكن نقول لكل حكيم هفوة" pic.twitter.com/TaBtNLn1av — مزون (@newsmazoon) July 22, 2023

ليرد عليه الشيخ خالد العبدلي، حيث رأى أن الاستدلال بالدليل خانه وأضاف متسائلاً : “لا أدري ما العلة الجامعة هل يشبه الذي يلعب ببجي بالأعرابي الذي يبول فهو هنا شبهه بما لا يليق”.

وزاد: ” أما هدي النبي فواضح مرة قال لرجل يا عريض القفا.. وقال قتلوه قتلهم الله.. وقال ما أفعل بك إن نزع الله الرحمة من قلبك.. وغيرها”.

أشكر الدكتور الفاضل على مشاركته غير أني أرى أنه خانه الاستدلال بالدليل فلا أدري ما العلة الجامعة هل يشبه الذي يلعب ببجي بالأعرابي الذي يبول فهو هنا شبهه بما لا يليق أما هدي النبي فواضح مرة قال لرجل يا عريض القفا وقال قتلوه قتلهم الله وقال ما أفعل بك إن نزع الله الرحمة وغيرها pic.twitter.com/7jv8bE4IHl — خالد بن محمد العبدلي (@alabdlee399) July 22, 2023

وقال “أحـمـد المعـولــي” إن الشيخ العبدلي دائما “يضع الأفراد في دائرة التأثيم المعتادة والتي لم تتغير! الذي تغير فعلا هو وعي الناس تجاه هذه الخطابات المشحونة وغير العقلانية.”

الدكتور حمود النوفلي يعلق

ودخل الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس الدكتور حمود النوفلي، على الخط وقال إن الشيخ الدكتور خالد العبدلي، خاطب طلاب المركز الصيفي الذين يعدهم كدعاة للحق في المجتمع، ووضح لهم أن الذي يلعب بابجي يفقد الأدب مع أهله،وذكر أبسط مثال لذلك وهو أنه لا يقطع لعبته تلبية لنداء والديه، مع أن هذا أقل سلوك يعبر عن قلة الأدب مع الوالدين.

وتابع مدافعا عن الشيخ العبدلي ضد منتقدي تصريحاته عن “لعبة ببجي”: “حتى نذكر الجميع بصدق ما قاله الشيخ، فقبل فترة تواصل معي ولي أمر بعد اكتشاف ابنه الذي ما زال لم ينهي تعليمه المدرسي،بأنه سرق على والدته أكثر من600 ريال للاشتراك بها في اللعبة دون علمها، وقصة أخرى لفتاة طلقها زوجها بعد أن أدمن على اللعبة.”

وتابع:”وآخر صار كالمجنون يكسر كل ما أمامه عندما سحبوا منه اللعبة وقصص كثيرة يصعب حصرها. مع العلم أن هناك فتوى شرعية سابقة تحرم ذلك لما له من أضرار لا تخفى على عاقل.”

توضيح:

خاطب الشيخ الدكتور خالد العبدلي طلاب المركز الصيفي الذين يعدهم كدعاة للحق في المجتمع، ووضح لهم أن الذي يلعب بابجي يفقد الأدب مع أهله،وذكر أبسط مثال لذلك وهو أنه لا يقطع لعبته تلبية لنداء والديه.

مع أن هذا أقل سلوك يعبر عن قلة الأدب مع الوالدين،

وحتى نذكر الجميع بصدق ما… pic.twitter.com/cRjn9TTQYP — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) July 22, 2023

واستطرد الدكتور النوفلي:”ولكن المغيبة عقولهم رأوا كلمة قلة الأدب كلمة جارحة لمشاعر الشباب،ويطالبون الشيخ أن يستخدم أسلوب رومنسي وفكاهي من الشباب الكيوت حفاظا على مرهفي الأحساس الذين يحتاجوا أسلوب تدليعي في الدعوة.”

واختتم:”ولكن نقول للشيخ استمر فسياط الحق تُصرخ دعاة الباطل.

وعليكم أن تعلموا المقام الذي ذكر فيه المقطع حتى تفهموا مقولة: لكل مقام مقال.”

فتوى الأزهر عن لعبة ببجي

يذكر أن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، في فتوى له نشرتها المشيخة عبر موقعها الرسمي ونقلتها وسائل إعلام مصرية، قال إن لعبة ببجي «pubg» الإلكترونية، تسببت في العديد من حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها، وتجاوز تأثيرها إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا.

"ادعُ إلى سبيلِ ربِّكَ بالحِكمَةِ والموعِظةِ الحسنة!" .. هل يعرف هذا الشيخ ماذا تعني الموعظة الحسنة ؟!" أحيانًا يحتاج الإنسان إلى دعوة صادقة وكلمة طيبة حتى يلين قلبه وتنبُت بذرة الخير في داخله. والله لو ان جَميع الدُعاة إستخدموا إسلوب المَوعظة الحسنة لتغير جميع الشباب وتغير… pic.twitter.com/4DJISWTn0s — يوسف القاسمي (@ALqasmi801) July 22, 2023

وأكد الأزهر الشريف عبر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حرمة كل الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدّين، وامتهان المقدسات أو عنف أو كراهية أو إرهاب أو إيذاء النفس أو الغير.