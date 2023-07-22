فيديوهات سلمى الشيمي .. 3 مقاطع جديدة إحداها وهي مع فتاة!

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وطن – لا زالت البلوغر المصرية سلمى الشيمي، تحظى باهتمام وسائل الاعلام خاصةً المحلية، وذلك بعد الكشف عن ما كان يحتويه هاتفها من فيديوهات، حيث اتهمت بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر مقاطع بملابس عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها للعامة دون تمييز.

وفي أبريل/ نيسان 2023، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على سلمى الشيمي، وتم عرضها على جهات التحقيق التي أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنائية.

وقضت المحكمة بحبس سلمى الشيمي لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

واستأنفت المتهمة على الحكم، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.

ووفق الموقع المصري، فقد تمّ تأجيل دعوى تطالب بخروج فتيات التيك توك من الحبس لـ 28 أكتوبر، ومن سلمى الشيمي.

فيديوهات على هاتف سلمى الشيمي

الجديد، هو ما كشفته التحقيقات حول ما تضمنه هاتف سلمى الشيمي.

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وتحتوي الفيديوهات على مقطع مدته 19 ثانية، تظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني مرتدية فستانا يظهر مفاتن جسدها.

ويبدو ذلك الفيديو أثناء وجودها بإحدى الغرف ويظهر على الفيديو علامة التيك توك. وفق ما نقل موقع “القاهرة 24“.

كما تضمن هاتفها مقطعا ثانيا مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني بإحدى الغرف وافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه. ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.

مقطع ثالث مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة داخل مسبح ولا يظهر إذا كانت ترتدي ملابس من عدمه، وبرفقتها فتاة أخرى تتبادلان القبلات فيما بينهما، وترقص وتغني وتفتعل بعض الإيماءات والحركات بالوجه. ويظهر على الفيديو أيضا علامة التيك توك.

كما احتوت وحدة التخزين الخارجية على عدد من الصور للمتهمة حال ارتدائها ملابس عارية تظهر مناطق العورة بها.

وبعرض كافة المقاطع المرئية المصورة، أقرت المتهمة أنها هي بشخصها من تظهر بتلك المقاطع المصورة.