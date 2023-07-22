الأحد, يوليو 23, 2023
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فيديوهات سلمى الشيمي .. 3 مقاطع جديدة إحداها وهي مع فتاة!

استأنفت المتهمة على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية

كتب أنس السالم
فيديوهات على هاتف البلوغر المصرية سلمى الشيمي watanserb.com
قضت المحكمة بحبس سلمى الشيمي لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه
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وطن – لا زالت البلوغر المصرية سلمى الشيمي، تحظى باهتمام وسائل الاعلام خاصةً المحلية، وذلك بعد الكشف عن ما كان يحتويه هاتفها من فيديوهات، حيث اتهمت بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر مقاطع بملابس عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها للعامة دون تمييز.

وفي أبريل/ نيسان 2023، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على سلمى الشيمي، وتم عرضها على جهات التحقيق التي أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنائية.

وقضت المحكمة بحبس سلمى الشيمي لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

القبض على سلمى الشيمي
القبض على سلمى الشيمي

واستأنفت المتهمة على الحكم، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.

ووفق الموقع المصري، فقد تمّ تأجيل دعوى تطالب بخروج فتيات التيك توك من الحبس لـ 28 أكتوبر، ومن سلمى الشيمي.

فيديوهات على هاتف سلمى الشيمي

الجديد، هو ما كشفته التحقيقات حول ما تضمنه هاتف سلمى الشيمي.

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وتحتوي الفيديوهات على مقطع مدته 19 ثانية، تظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني مرتدية فستانا يظهر مفاتن جسدها.

ويبدو ذلك الفيديو أثناء وجودها بإحدى الغرف ويظهر على الفيديو علامة التيك توك. وفق ما نقل موقع “القاهرة 24“.

سلمى الشيمي.. الأمن يعثر على مفاجأة في أدواتها لصنع محتوى إباحي! watanserb.com
اتهمت سلمى الشيمي بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام بنشر مقاطع بملابس عارية على مواقع التواصل

كما تضمن هاتفها مقطعا ثانيا مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني بإحدى الغرف وافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه. ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.

مقطع ثالث مدته 14 ثانية وتظهر فيه المتهمة داخل مسبح ولا يظهر إذا كانت ترتدي ملابس من عدمه، وبرفقتها فتاة أخرى تتبادلان القبلات فيما بينهما، وترقص وتغني وتفتعل بعض الإيماءات والحركات بالوجه. ويظهر على الفيديو أيضا علامة التيك توك.

كما احتوت وحدة التخزين الخارجية على عدد من الصور للمتهمة حال ارتدائها ملابس عارية تظهر مناطق العورة بها.

سلمى الشيمي اعترفت بأنها هي من ظهرت في المقاطع watanserb.com
سلمى الشيمي اعترفت بأنها هي من ظهرت في المقاطع

وبعرض كافة المقاطع المرئية المصورة، أقرت المتهمة أنها هي بشخصها من تظهر بتلك المقاطع المصورة.

المصدرالقاهرة24

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