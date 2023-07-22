الأحد, يوليو 23, 2023
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الهدهد

صحفية “مدافعة عن المثليين” تشكو من حملة إماراتية تلصقها بجماعة الإخوان

كيف يمكن للمثليين في الشرق الأوسط الدفاع عن حقوقهم في مجتمعات تتميز بالتحفظ الثقافي والديني؟

كتب خالد السعدي
صحفية
صحفية مدافعة عن المثليين
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وطن- كشفت صحفية مقيمة في فرنسا تقول عن نفسها إنها تدافع عن المثليين، أنها تعرضت للعنف نتيجة استهدافها بحملة تشهير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما وصفتها بأنها متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين ، مما يعرض صحتها للخطر.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت التحقيقات التي أجرتها إحدى وسائل الإعلام الفرنسية عن تورط الإمارات في حملة تشويه استهدفت أكثر من 1000 شخص ومئات المنظمات في أوروبا.

وأظهرت عدة وثائق، أن الإمارات العربية المتحدة استأجرت Alp Services ، وهي شركة استخبارات خاصة مقرها جنيف ، للحصول على معلومات عن أشخاص من 18 دولة أوروبية بين عامي 2017 و 2020.

وتلا ذلك، حملة تشهير اتهمت من وردت أسماؤهم بأنهم على صلة بجماعة الاخوان المسلمين أو الانتماء إليها ، والتي وصفتها الإمارات بأنها منظمة إرهابية.

وبحسب موقع ميدل إيست آي، لم ترد السفارة الإماراتية في باريس على طلب ميديا بارت للتعليق. ونفت الإمارات في السابق مشاركتها في حملات مماثلة.

ووكان من بين المستهدفين رقية ديالو ، الصحفية البارزة التي نفذت حملات حول قضايا تتعلق بحقوق المرأة والإسلاموفوبيا والعنصرية ضد السود في فرنسا.

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وقالت رقية: “لقد صُدمت مما حدث.. شعرت أن هذا غير عادل للغاية.. أشعر أن الأشخاص المستهدفين هم نفس الأشخاص الذين ستستهدفهم الجماعات اليمينية المتطرفة”.

وأشارت إلى أن قائمة الأشخاص الذين تم إرسال معلوماتهم إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة “لا معنى لها”.

وتخشى ديالو من أن يكون استهدافها من قبل الإمارات والتجسس عليها له عواقب وخيمة على عملها.

وتقول الشابة: “أنا ناشطة في شؤون المرأة وحقوق مجتمع الميم (المثلية الجنسية)، لذا لا أفهم سبب ربطي بالإخوان المسلمين ، لكن هذا سيعطي أسبابًا للأشخاص الذين هم بالفعل ضدي ويقولون إنني متساهلة جدًا مع التطرف”.

المثلية الجنسية
المثلية الجنسية

وتضمنت المعلومات المرسلة إلى أجهزة المخابرات الإماراتية أرقام الهواتف والتفاصيل الشخصية، وقالت خدمات Alp Services إن هذا الاتهام يستند إلى “بيانات مسروقة” وزعمت أن خط الاستجواب من الصحفيين يشير إلى أن الوثائق “مزورة جزئيًا”.

وبمجرد إرسال المعلومات إلى أجهزة المخابرات الإماراتية ، تمكن العملاء من استهداف الأفراد من خلال الحملات الصحفية والمنتديات المنشورة حولهم وإنشاء ملفات تعريف وهمية وتعديل صفحات ويكيبيديا.

وفي بعض الحالات، تم العمل لضمان إغلاق الحسابات المصرفية للأفراد والمنظمات المستهدفة.

كان للارتباط بجماعة الإخوان المسلمين عواقب بعيدة المدى على ضحايا الحملة التي أطلقتها الناشطة، وفي بعض الحالات أثرت على حياتهم المهنية، كما أن ضحايا الملفات شعروا بحلاة من الغضب والصدمة.

وأُجبر البعض على الفرار من وطنهم ، بينما خسر آخرون أعمالهم وتكبدوا خسائر مالية فادحة بالإضافة إلى الإضرار بسمعتهم.

حصيلة الصحة العقلية

وقالت ديالو إنها لم تكن تتوقع أن ترى نفسها مدرجة في قائمة الأشخاص المستهدفين وأنها لم تعد تشعر بالأمان.

وكان لربطها بجماعة الإخوان المسلمين ، وهي جماعة نأت بنفسها عنها ، تأثير كبير على عملها وصحتها العقلية، وقالت “بالطبع كان لها تأثير سلبي للغاية”.

وأضافت: “هناك الكثير من الإسلاموفوبيا في الصحافة ، وكوني واحدة من عدد قليل جدًا من المسلمين الذين يظهرون في المجال العام ، كنت قلقًا بشأن الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها هذا إلى تشويه سمعة عملي”.

وأشارت ديالو أيضًا إلى أنه بعد ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، شهدت ارتفاعًا طفيفًا في المضايقات، وهو ما وجدته مقلقًا.

وتابعت: “بصفتي امرأة مسلمة سوداء ، خاصة في فرنسا ، فقد عرّضني هذا للعنف. أتلقى تهديدات باستمرار ، من الموت إلى الاغتصاب ، وأنا قلقة للغاية بشأن الكيفية التي سيؤدي بها ذلك إلى تضخيم التهديدات التي أتلقاها بالفعل.”

تهديدات مؤثرة

واضطرت الصحفية والكاتبة إلى إعادة التفكير فيما تنشره على الإنترنت بالإضافة إلى تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لبعض الوقت لم تكن تريد أن تكون في نظر الجمهور على الرغم من أن هذا جزء من رزقها.

واتصلت ديالو منذ ذلك الحين بمحاميها وطلبت الدعم ، لكنها لا تزال تتعامل مع رد الفعل العنيف والمضايقات من كونها في الطرف المتلقي لحملة كراهية على الإنترنت.

وقالت الفتاة: “أنا قلقة لأنني استهدفت من قبل بتهديدات عنيفة ، الأمر الذي زاد من الشكوك تجاهي، وبخاصة الشكوك الموجهة ضد المسلمين”.

وأثارت ديالو مخاوف بشأن التجسس عليها ، والمعلومات الحساسة التي تعمل معها غالبًا كصحفية يتم نقلها إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة.

محاولة فاشلة؟

وشكك العديد من الأشخاص الذين تم استهدافهم في الحملة في عملية اختيار الأشخاص المستهدفين، وقالت ديالو: “لا أعتقد أن الحملة نجحت. لقد نسخوا ولصقوا قائمة بالأشخاص المستهدفين من قبل اليمين المتطرف”.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تم استهدافهم في الحملة حشمت خليفة عضو مجلس أمناء منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، حيث تم ربطه بالإرهاب بعد عمله مع منظمة إنسانية مصرية في البوسنة خلال التسعينيات.

وبحثت Alp Services أيضًا في تاريخ خليفة على وسائل التواصل الاجتماعي واتهمته بنشر منشورات معادية للسامية في أعقاب حرب إسرائيل على غزة في عام 2014 ، مما أجبره على الاستقالة من منصب الوصي.

وفي بلجيكا ، قال المحلل السياسي فؤاد غندول، الذي استُهدف أيضًا، إنه لا صلة له بجماعة الإخوان المسلمين. وقد تمت إضافته إلى القائمة بسبب عضويته في منظمة انتهت صلاحيتها الآن تدعم الأصوات الإسلامية التقدمية.

كما أُجبرت المطربة منيل ابتسام على ترك عرض للمواهب في عام 2018 بعد أن ظهرت تغريداتها القديمة المتعلقة بالهجمات الإرهابية في نيس وسانت إتيان دو روفراي. ونددت فيما بعد بالتغريدات قائلة إنها تحب فرنسا وتدين العنف وأن التغريدات كتبت في لحظة غضب لانتقاد “التمازج بين الإرهاب والدين”.

في حين أن الحملة لم تمنع ديالو من الاستمرار في عملها كصحفية ، إلا أنها قالت إنها مضطرة الآن إلى اتباع أساليب مختلفة لحماية نفسها بشكل أكبر من المضايقات والتجسس عليها.

وتقول الشابة: “أنا ذاهبة إلى المنظمات الدولية التي تدعم وتحمي الصحفيين المعرضين للخطر وأحاول حماية نفسي جسديًا ورقميًا.”

المصدرميدل إيست آي، وطن

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