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صادم.. مصر تتفوق على أفغانستان وسوريا في معدلات الهجرة إلى أوروبا بنسبة تزيد عن 338%

مصر تتجاوز أفغانستان وسوريا في معدلات الهجرة إلى أوروبا: تحليل للأسباب والتأثيرات المحتملة

كتب شيراز ماضي
صادم.. مصر تتفوق على أفغانستان وسوريا في معدلات الهجرة إلى أوروبا بنسبة تزيد عن 338%
الهجرة إلى أوروبا
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وطن- نشرت منظمة الإذاعة الوطنية العامة الامريكية “NPR” تقريرا صادما كشفت من خلاله أن مصر تفوقت على أفغانستان وسوريا التي مزقتها الحرب في معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بزيادة قدرها 338% .

وقالت المنظمة إن آلاف الرجال يختفون من القرى الريفية الفقيرة في مصر، وبعد أيام ، يتصلون بأسرهم ليقولوا إنهم في ليبيا المجاورة ويحتاجون إلى 140 ألف جنيه مصري (4500 دولار) لدفع أموال للمهربين الذين يعدونهم بالمرور إلى أوروبا.

وبحسب التقرير فإنه سيناريو تكرر مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية ، ولكن في العام الماضي كان هناك تغيير ملحوظ، حيث بدأ عدد المصريين الذين غادروا بلادهم بهذه الطريقة في الارتفاع بشكل كبير مع بدء اقتصاد البلاد في الانهيار وارتفع التضخم بشكل كبير.

وقالت المنظمة NPR في تقريرها إن محمود إبراهيم البالغ من العمرر 28 عامًا ، هو أحد الرجال الذين اختفوا في يونيو، وأنه نادرًا ما كان يغادر بلدته الواقعة في محافظة الشرقية شمال مصر حيث أنه لم يغامر مرة حتى بزيارة القاهرة.

وبحسب التقرير، فقد صعق أهل محمود عندما اتصل بهم من ليبيا بعد يومين من رؤيته أو سماعه آخر مرة، موضحا أنه يدين للمهربين الليبيين بمبلغ 140 ألف جنيه مصري وهو مبلغ فلكي للعائلات في هذه الأجزاء من مصر مقابل مكان على متن سفينة متجهة إلى إيطاليا.

هجرة المصريين الى أوروبا
هجرة المصريين الى أوروبا

الدفع لرجل مجهول

وقال شقيقه الأكبر ، محمد إبراهيم ، في مقابلة مع المنظمة عبر الهاتف: “بمجرد أن طلب منا الدفع ، قمنا ببيع بعض الأراضي التي كانت لدينا ، وجمعنا المال من هنا وهناك واقترضنا”.

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وأضاف أن الأسرة لم يكن لديها خيار سوى دفع المال لرجل مقنع ، جزء من شبكة سرية من المهربين ، لأن حياة محمود إبراهيم أصبحت الآن في أيدي المهربين الليبيين الذين يتحكمون في مكان نوم المهاجرين ، وما يأكلونه والسفن التي يستقلونها – ومعظمها تحت تهديد السلاح.

ونوه التقرير إلى أن محمود مثل غيره من الشباب في بلدته ، لم يكمل دراسته قط، مع التأكيد على أن الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو حتى شهادة جامعية لا يضمن العمل الثابت في هذه القرى حيث تندر الوظائف ذات الأجر اللائق.

وأشار التقرير إلى أن محمود كان لديه شقة وزوجة وطفلة ، لكنه لم يستطع العثور على عمل مستقر، معتمداً على أجر يومي من وظائف غريبة (هنا وهناك) لدفع ثمن الطعام والأساسيات الأخرى.

وعد بحياة جميلة

وأكد محمد إبراهيم إن شقيقه لا يعرف شيئًا تقريبًا عن الحياة خارج قريتهم في الشرقية ، مما يسهل على المهربين العثور عليه، حيث يعثر المهربون على خيوط ، بل ويجدون أطفالاً من مصر على فيسبوك ومجموعات الدردشة لاصطيادهم وترويج فكرة الهجرة لهم.

وقال محمد إبراهيم: “لقد وعدوه أن الحياة جميلة وسهلة. لن تلمس الماء أبدًا” ، أي أن سفينتك لن تغرق. “فقط يومين أو ثلاثة وستكون في إيطاليا وترى عالما جديدا. إنه وهم.”

غرق محمود إبراهيم

ووفقا لما ورد، لم يتمكن محمود إبراهيم من رؤية عالم جديد، وكان من بين مئات المصريين والباكستانيين والسوريين والفلسطينيين الذين يُفترض أنهم لقوا حتفهم بعد غرق سفينتهم المكتظة، أدريانا ، في 14 يونيو / حزيران بالقرب من اليونان بعد مغادرتها مدينة طبرق الليبية قبل نحو أسبوع.

عملية انقاذ فاشلة

وخضعت عملية الإنقاذ الفاشلة التي قام بها خفر السواحل اليوناني للتدقيق وأثارت تساؤلات حول كيفية غرق السفينة ولماذا انتظر المهاجرون على متنها لساعات في عرض البحر قبل القيام بأي محاولة حقيقية لإنقاذهم.

ولفت التقرير إلى أن المصريين يسعون بشكل متزايد إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث أحصت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 22000 مهاجر مصري وصلوا إلى أوروبا العام الماضي ، معظمهم عن طريق البحر ، وهو ارتفاع ملحوظ عن السنوات السابقة عندما لم يكن المصريون من بين أفضل الجنسيات التي تطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

ودفعت أرقام العام الماضي مصر إلى القمة ، متجاوزة المهاجرين غير الشرعيين من كل الدول الأخرى ، بما في ذلك من أفغانستان وسوريا التي مزقتها الحرب.

الأسباب التي تدفع المصريين للهجرة

ولفتت المنظمة إلى انه لفهم السبب، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الصورة الاقتصادية في مصر.

وقال التقرير إن الاقتصاد المصري عانى من ضربات كبيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب في وقت تمثل فيه مصر أكبر مستورد للقمح في العالم .

ودفع التأثير الذي يمكن أن تتركه الحرب على الاقتصاد المصري والأمن الغذائي والقدرة على دفع ثمن الواردات الحيوية المستثمرين الأجانب المتوترين إلى سحب مليارات الدولارات من البلاد.

كما تراجعت العملة المصرية منذ ذلك الحين ، وفقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ بداية الحرب الأوكرانية.

ونتيجة لذلك ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بشكل مطرد ، حيث ارتفعت بنحو 80٪ للأسماك ، و 60٪ للحبوب والجبن والبيض ونحو 90٪ للحوم والدواجن مقارنة بالعام الماضي.

وقد أدى ذلك إلى جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول ملايين المصريين الذين يعتمدون على الإعانات الحكومية للبقاء على قيد الحياة.

الأسباب التي تدفع المصريين للهجرة
الأسباب التي تدفع المصريين للهجرة

1400 مصري تقدموا بطلبات لجوء في مارس 2022

ونوه التقرير إلى أنه في مارس من العام الماضي ، تقدم حوالي 1400 مصري بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي ، التي دفعت مبالغ ضخمة للحكومات في شمال إفريقيا لتعزيز الرقابة على الحدود، وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) في تقرير قبل عام إن رقم مارس في عام 2022 يمثل أعلى إجمالي شهري لطالبي اللجوء المصريين منذ 2014 على الأقل.

ووجدت وكالة الاتحاد الاوروبي للجوء أنه خلال الربع الأول من عام 2022 ، تلقت دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 3500 طلب لجوء من المصريين ، بزيادة هائلة بنسبة 338٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

المصدرمنظمة NPR، وطن

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