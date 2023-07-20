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حياتنا

هل تشعر بالتعب طوال الوقت؟ قد تكون مصابََا بهذا المرض

إذا كنت تعاني من إرهاق مستمر، فمن الضروري طلب المشورة الطبية من أجل التشخيص المناسب والعلاج المناسب

كتب ايمان الباجي
هل تشعر بالتعب طوال الوقت؟ قد تكون مصابََا بهذا المرض
الشعور بالتعب
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وطن- إذا كنت تشعر بالتعب المستمر – بغض النظر عن مقدار نومك – فقد تكون تلك إشارة تدل على نقص فيتامين ب 12 في الجسم وهي حالة شائعة لها آثار مختلفة على الجسم.

فيتامين ب 12 حيوي للعديد من وظائف الجسم. فهو لا يحافظ على صحة الدم والخلايا العصبية فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الوقاية من فقر الدم، وهي حالة يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق والضعف.

نقص فيتامين ب 12

يعد التعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12 أمرًا أساسيًا. يعتبر التعب والتنميل والوخز كالابر في الجسم وفقدان الوزن من المؤشرات الشائعة.

ومن ناحية أخرى، قد يعاني بعض الأفراد من نقص بسبب عدم كفاية تناول فيتامين ب 12 من خلال نظامهم الغذائي.

عادةً ما يوفر النظام الغذائي الذي يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان كمية كافية من فيتامين ب 12.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين لا يتناولون هذه الأطعمة بانتظام قد يصابون بنقص، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

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إذا كنت تعاني من أعراض فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، فمن المستحسن استشارة الطبيب العام.

الشعور بالتعب
الشعور بالتعب هي حالة شائعة لها آثار مختلفة على الجسم

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بأنه يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم. ومن الضروري الحصول على تشخيص وبدء العلاج في أسرع وقت ممكن.

في حين أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، فإن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تركت دون علاج. كلما طالت مدة بقاء الحالة دون علاج، زاد خطر حدوث ضرر دائم.

أعرض نقص فيتامين ب 12

وفيما يلي بعض الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين ب 12:

  • تنفس سريع أو ضيق في التنفس.
  • الصداع.
  • عسر الهضم.
  • فقدان الشهية.
  • مشاكل في الرؤية.
  • الشعور بالضعف أو التعب.
  • إسهال.
  • التهاب أو لسان أحمر (أحيانًا مصحوبًا بتقرحات في الفم).
  • مشاكل في الذاكرة والفهم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأعراض يمكن أن تحدث أيضًا لدى الأفراد المصابين بفيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك الذين لم يصابوا بفقر الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الدماغ والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى أعراض عصبية مثل:

  • ضعف العضلات.
  • مشاكل نفسية تتراوح من الاكتئاب الخفيف أو القلق إلى الارتباك والخرف.
  • سلس البول.

إذا كنت تعاني من إرهاق مستمر أو أي من الأعراض المذكورة، فمن الضروري طلب المشورة الطبية من أجل التشخيص المناسب والعلاج المناسب.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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