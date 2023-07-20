هل تريد أن تكون أول من يلتقط حقيبته في المطار؟.. هذه هي الطرق الفعّالة

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وطن-تم بناء مطار كوليدج بارك، الذي يطلق عليه اسم مهد الطيران عام 1909. وقد تم إنشاؤه ليصبح مطار لأول طائرة تمتلكها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مقر تدريب أول طيارين. وأول من استخدم هذا المطار هو ويلبر رايت، وقام ويلبر بتدريب أول اثنين من الطيارين في الجيش الأمريكي على قيادة أول طائرة أمريكية في هذا المطار.

ويمتد المطار على مساحة 28 هكتار، وبه ممر إقلاع واحد يبلغ طوله 2600 قدم. ويمكن للمطار أن يسع حوالي 100 طائرة. وقد بدأت الطائرات المدنية في الطيران من هذا المطار عام 1911، ما يجعله أول مطار في العالم للطيران المدني، بحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

عام 1977 تمت إضافة هذا المطار إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم افتتاح متحف في المطار عام 1981، ويضم المتحف معروضات عن تاريخ الطيران، كما يستضيف محاضرات وورش عمل عن الطيران.

ومنذ ذلك الحين، تغيرت المطارات كثيرًا، على الرغم من أن شيئًا واحدًا ظل كما هو منذ ذلك الحين: وهو حرص الركاب على التقاط حقائب سفرهم وأمتعتهم الشخصية بعد الوصول.

بينما يتجمع المسافرون بعد رحلة طويلة في المطار لتسلّم أمتعتهم الشخصية، يتزايد القلق والإثارة بشكل تدريجي، ويكون التوتر واضحًا بين المسافرين، فالجميع يرغب في أن يكون أول من يأخذ حقيبته ويبدأ إجازته أو العودة إلى منزله بعد رحلة سفر مُتعبة. في هذا الصدد، استعرضت الصحيفة، بعض الطرق المفيدة جدًا لتكون أول من يجمع متعلقاتك الشخصية. قد يبدو الأمر معقدًا، لكن هناك عدة أساليب لتحقيق ذلك.

كيف تكون أول من يأخذ الحقيبة في المطار؟

واحدة من أكثر الطرق فعالية-على الرغم من أنها تنطوي على بعض المخاطر-هي الوصول إلى مكتب تسجيل الوصول قبل دقيقتين من إغلاق تسجيل الوصول. فقد أوضح العديد من الخبراء أنه عندما تكون آخر مسافر يقوم بتسجيل أمتعته، فمن المرجح أن يتم تحميلها على متن الطائرة لاحقًا. لذلك، بمجرد وصولك إلى وجهتك ستكون من بين أول من يتم إنزال حمولته ويصل إلى دائرة الأمتعة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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من جهة أخرى، يجب ألا تنسى أن تحزم حقيبتك بشكل جيّد وذكي قبل الذهاب إلى المطار؛ قم بإزالة أي علامات على الحقيبة-فمن الممكن أن تكون قد نسيت ذلك في الرحلات السابقة-لتجنب التأخير والارتباك في تحديد الهوية.

يمكنك أيضًا شراء حقائب ذات لون أو نقوش لافتة للنظر، لتسهيل عمليّة التعرف عليها وتسريع عملية التجميع في دائرة الأمتعة.

وإذا كنت لا تمانع في إنفاق بعض المال، فيمكنك أيضًا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بعض شركات الطيران، مثل ترك أمتعتك عند تسجيل الوصول بحيث يمكن وضعها بجوار باب وصول الطائرة مباشرةً. بهذه الطريقة، تتأكد من أنه بمجرد هبوط الطائرة، سيتم تفريغ أمتعتك بسرعة.

أما إذا كنت مسافرًا في رحلة عمل، اعتمادًا على شركة الطيران، فقد تتمكن من دفع مبلغ إضافي لتكون أول من يتسلم أمتعته من بين المسافرين. وفي الحقيقة، هذه خدمة حصرية تتيح لك الوصول إلى مكان مُنفصل تتسلّم فيه الحقيبة، ما يعني تسلّمك لحقيبتك بطريقة أسرع بكثير عند وصولك للمطار.

وختمت الصحيفة بالقول، إنه من الضروري أن تتذكر أن كل شركة طيران قد يكون لها سياساتها الخاصة عندما يتعلق الأمر بمناولة الأمتعة. لذا، ما عليك إلاّ أن تتحقق من جميع الخيارات المتاحة عند حجز رحلتك.