الخميس, يوليو 20, 2023
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حياتنا

شقيقة دنيا بطمة في وضع حميمي مع زوجها والجمهور يهاجمها! (شاهد)

نشرت ابتسام بطمة صورةً وهي تستعرض نفسها على ظهر المركب البحري، بفستانها القصير الذي كشف مفاتنها

كتب أنس السالم
ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة في وضع ساخن مع زوجها
ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة وزوجها (انستغرام)
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وطن – أثارت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، الجدل على مواقع التواصل، بعدما نشرت صوراً لها مع زوجها مهندس الديكور فؤاد قبيبو، وهما على ظهر مركب بحري .

وظهرت ابتسام بطمة في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، وزوجها يحتضنها من الخلف ويقبّلها، بينما هي ترتدي ملابس البحر التي كشفت ساقيها.

ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة وزوجها
ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة وزوجها (انستغرام)

ونشرت شقيقة دنيا بطمة صورةً ثانية، وهي تستعرض نفسها على ظهر المركب البحري، بفستانها القصير الذي كشف مفاتنها .

ابتسام بطمة في رحلة بحرية
ابتسام بطمة في رحلة بحرية (انستغرام)

وعبر متابعون مغاربة، للفنانة، عن استيائهم من صورتها الأولى مع زوجها، وهو يقبّلها. وقالوا إن “الحب ليس حراماً لكنّ الحرام أن يتم التباهي بالأمور الخاصة على الملأ”.

في شأنٍ قريب يخصّ دنيا بطمة، شقيقة ابتسام، فقد وعد المنتج البحريني محمد الترك جمهور طليقته، بتسريب أغنية جديدة للأخيرة، بعد تسريبه أغنية “خربوشة” من قبل.

دنيا بطمة
دنيا بطمة ترقص احتفالا بأغنيتها الجديدة

وأشار الترك إلى أن الفضل يعود له بتصدر أغنية “خربوشة” التريند. مهدداً والدة ابنتيه غزل وليلي روز، بحذفها من اليوتيوب.

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وقال: “حقوق النشر معي وبقدر أحذفها”.

 

المصدررصد وطن - انستغرام

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