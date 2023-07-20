تعليق ناري من الخارجية الجزائرية على اعتراف إسرائيل بالصحراء الغربية.. ماذا قالت؟

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وطن- تفاعلت الجزائر رسمياً مع الإعلان الذي أطلقته جارتها الشرقية -المغرب- بقرار إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس، إن قرار تل أبيب، يشكل “انتهاكا جديدا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأفادت الخارجية الجزائرية إن هذا الاعتراف “حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، التي ينتهجها الاحتلال المغربي”، حسب ماذكر نصّ البيان.

وكانت رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصلت إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، أكدت إعلان تل أبيب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، في خطوة ديبلوماسية اعتبرها مراقبوان للشأن المغاربي تحوّلاً في تعاطي تل أبيب مع هذا الملف.

ويأتي الاعتراف الإسرائيلي المُنتظر بعد التردد والغموض الذي طبع المواقف الإسرائيلية من القضية بعد 3 سنوات من التطبيع الرسمي للعلاقات مع الرباط، مادفع المملكة لاعتبار موقفها “ابتزازاً” من قِبلها للجانب المغربي، حتى وقت قريب.

“خرق فاضح للقانون الدولي”

اعتبر بيان الخارجية الجزائرية أن القرار الإسرائيلي “يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء الغربية“.

ووصف ذات البيان التحرك الإسرائيلي بـ”الصفقة المفضوحة”، وبأنها “لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية، ولا المساس بحق الشعب الصحراوي”.

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حق الصحراويين في تقرير مصيرهم

أشارت الجزائر في نفس البيان لدعمها لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم مُوضّحة إن هذا الحق “غير قابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم .. طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.

وتجدر الإشارة أن الجزائر هي اليوم، الداعم الرئيسي لجبهة “بوليساريو” المطالبة باستفتاء على حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وهو المطلب الذي تقابله المملكة بمقترح للحكم الذاتي في إطار سيادتها.