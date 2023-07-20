“الله يزيدك من خيره يا بن طارق”.. مشهور عماني يبعث برسالة للسلطان هيثم (فيديو)

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وطن- أشاد العديد من العمانيين بقرار السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إصدار قانون الحماية الاجتماعية لدعم المستوى المعيشي للأسر العمانية، وتشمل فوائد الصندوق الأطفال وكبار السن والأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة.

وأنشئ صندوق الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)؛ وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن برامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان.

وبحسب “وكالة الأنباء العمانية” فإن مهمة هذا الصندوق تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرعاية والدعم بكل أنواعه.

محمد المخيني يشكر السلطان هيثم على طريقته

وفي هذا السياق أشاد الناشط العماني الشهير “محمد المخيني” بقانون الحماية الاجتماعية الجديد، وتقدم بجزيل الشكر للسلطان هيثم بن طارق.

وظهر “المخيني” في مقطع فيديو بثه على حسابه في “تويتر” وهو يمتدح السلطان هيثم، مؤكداً ما قاله سابقاً بأن “الخير قادم لسلطنة عمان.. ووصل والحمد لله ولا زال هناك خير وفير في مختلف مجالات حياة العمانيين” حسب وصفه.

وأضاف المخيني معدداً مزايا القانون الجديد:” اليوم أصبح لكل عماني يولد مبلغ 10 ريالات شهرياً إلى أن يصل إلى سن الـ 18 سنة”.

اللهم لك الحمد

الخير جاي لعمان ولأهل عمان كلمة توجهها لمولانا السلطان هيثم بن طارق #قانون_الحماية_الاجتماعية #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/BkYOyyefiU — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) July 19, 2023

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وتابع: ” لكل رجل أو امرأة أيضاً مبلغ 115 ريال بمجرد أن يصل عمره الـ60 عاماً، دون أي شروط وكذلك ذوي الإعاقة 130 ريال شهرياً.. والأيتام سواء من توفي والده أو والدته أو الاثنين معاً لا قدر الله لهم له مبلغ 80 ريال شهرياً لكل يتيم إلى أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره.”

واستطرد محمد المخيني موضحا:”وكذلك الأرامل لهم مبلغ 80 ريال شهرياً، والأسر التي ليس لديها دخل ولم يشملهم ما ذكر سابقاً سيصرف لهم مبلغ شهري -بحسب ظروفهم-. ومبالغ لمن يصاب في العمل وأخرى للمنقطع عن عمله وغيرها من الحالات.”

وختم الناشط العماني مخاطبا السلطان هيثم ومتقدما بالشكر له: “الله يزيدك من خيره يا بن طارق”، وكرر هذه العبارة أكثر من مرة، في تعبير منه عن سعادته بقانون الحماية الاجتماعية الذي أصدره سلطان البلاد مؤخرا.

إشادات عمانية بقانون الحماية الاجتماعية.. خليل البلوشي على الخط

وأشاد عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بهذا القانون الذي أسعد شريحة كبيرة من العمانيين وأدخل البهجة إلى بيوتهم مع ازدياد تكاليف المعيشة في البلاد مثل غيرها من البلدان الخليجية.

مؤكدين على أهمية ما يتضمنه من منافع نقدية ومزايا تأمينية في توفير الحماية الاجتماعية ودعم المستوى المعيشي للأسر العمانية.

وأثنوا على اتساع مظلة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان لتشمل منافعها مختلف الفئات من كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل والأسر والأقل دخلاً .

وغرد المعلق الرياضي العماني الشهير” خليل البلوشي” بأن مساندة الأطفال وكبار السن والأيتام “هي مساندة لكل الأسر العمانية دون استثناء”.

مساندة الاطفال وكبار السن والايتام هي مساندة لكل الاسر العمانية دون استثناء #قانون_الحماية_الاجتماعية جاء ليكون ثمرة اخرى من ثمار النهضة المتجددة بقيادة سلطان البلاد حفظ الله جلالة السلطان ووفقه في كل ما هو خير لهذا البلد pic.twitter.com/HUqC2FhTNc — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) July 20, 2023

وأضاف أن “قانون الحماية الاجتماعية جاء ليكون ثمرة أخرى من ثمار النهضة المتجددة بقيادة سلطان البلاد.”

فيما عقبت ” أميرة البلوشية” أن غاية صندوق الحماية الاجتماعية، رعاية الفرد والمجتمع؛ والعمل على تنفيذ رؤية الحكومة وسياستها المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وإنشاء منظومتها المتكاملة والمستدامة في سلطنة عمان”.

ورأت “نور البلوشي” أن نجاح الحكومة في السير وفقًا لهذه الرؤية والعمل على إنجاز بعض مكوناتها بنسب عالية وفي فترة زمنية أقصر، سيكون مدعاة لبث الروح الإيجابية لدى الجميع.

وتابعت أن “ذلك سيفتح المجال للشباب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المختلفة بإذن الله”.

صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان

ويدير الصندوق أيضاً نظاماً للإدخار، ويراقب الأوضاع المالية للبرامج التكميلية التي تديرها جهات أخرى، ويقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص في برامج الدعم والتأهيل والتمكين والرعاية والإدماج الإقتصادي والاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية .

ووفق وسائل إعلام عمانية يستفيد من منظومة الحماية الاجتماعية أكثر من 90% من الأسر العمانية وتغطي 100% من عقود العمل ومميزات أخرى كثيرة.

ومن المتوقع أن يكلف هذا القانون الجديد للحماية الاجتماعية الدولة مليار و400 مليون ريال عماني سنوياً.

ودعت “شرطة عمان السلطانية” كافة المواطنين الكرام إلى تحديث البيانات المتعلقة بهم وذلك لضمان الاستفادة من التسهيلات التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية لكافة الشرائح التي شملها.”

تدعو شرطة عمان السلطانية كافة المواطنين الكرام إلى تحديث البيانات المتعلقة بهم وذلك لضمان الاستفادة من التسهيلات التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية لكافة الشرائح التي شملها. #شرطة_عمان_السلطانية #قانون_الحماية_الاجتماعية pic.twitter.com/VFWqJmNt1c — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 20, 2023

وبحسب “البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الالكترونية” في سلطنة عمان توفر الدولة المساعدات المادية لفئات المجتمع التي ليس لديها معيل أو قريب ملتزم بتحمل تكاليف العائلة، من خلال صرف راتب شهري للأبناء من أجل إعانتهم على تحمل المصاريف.

ويكون مقدار الراتب الشهري إعتماداُ على عدد أفراد الأسرة . حيث يتم صرف (80) ريالا للفرد و(264) ريالا للأسرة حسب قانون ولوائح الضمان الإجتماعي.

ويستفيد من هذا النظام عدد من فئات المجتمع أو بعض الحالات الإجتماعية ومنها: الأيتام، والأرملة والمطلقة والمهجورة والبنت غير المتزوجة وأسرة السجين وكبار السن.