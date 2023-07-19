واشنطن تعاقب شركات إسرائيلية تجسست على سياسي مصري بارز.. ما القصة؟

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وطن- أدرجت الولايات المتحدة، مجموعة من الشركات التي تتخذ من أوروبا مقراً لها ويملكها إسرائيليون، على القائمة السوداء، وسط مخاوف من إساءة استخدام برامج التجسس التجارية الخاصة بهم.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، كلا من Intellexa و Cytrox إلى قائمة الكيانات التجارية الاقتصادية الخاصة بها، مما يحد بشكل كبير من قدرة الأمريكيين على ممارسة الأعمال التجارية مع هذه الكيانات. وتشمل القائمة بالفعل NSO الإسرائيلية وكانديرو.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن وضع الشركات على القائمة السوداء جزء من جهد حكومي واسع النطاق لمواجهة المخاطر التي تشكلها برامج التجسس التجارية، كما نقل موقع ميدل إيست آي.

وأضاف أن برامج التجسس هذه تشكل مخاطر استخباراتية وأمنية واضحة ومتنامية على الولايات المتحدة ، بما في ذلك سلامة وأمن موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم.

وأشار بلينكين إلى أن هذه البرامج استخدمت أيضًا في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ترهيب المعارضين السياسيين وكبح المعارضة.

وتشتهر شركة Cytrox ، وهي شركة مراقبة تقع في المجر ولديها عمليات في مقدونيا الشمالية ، بتطوير برنامج التجسس Predator. تلقت الشركة في البداية استثمارات من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للحكومة.

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أما شركة Intellexa ، فهي مسجلة في اليونان مع كيانات مرتبطة في أيرلندا ومقدونيا الشمالية ، وتعمل كحل شامل لمتطلبات مراقبة الحكومة.

والشركتان مملوكتان لشخصين إسرائيليين منفصلين، أحدهما تل ديليان ، الضابط السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

التجسس على سياسي مصري شهير

وفقًا لـ Citizen Lab بجامعة تورنتو ، وهي منظمة متخصصة في دراسة القرصنة وبرامج التجسس، فقد تم استخدام برنامج التجسس Predator للتجسس على أيمن نور وهو سياسي مصري في المنفى، بجانب مذيع مصري غير معروف.

وفي يناير، فرضت هيئة حماية البيانات في اليونان غرامة قدرها 50 ألف يورو (56129 دولارًا) على Intellexa بسبب رفضها المساعدة في التحقيق في استخدام بريداتور للتجسس ضد قادة المعارضة السياسية اليونانية والصحفيين والقادة العسكريين وغيرهم.

بايدن يحاصر برامج التجسس

وفي مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لتضييق الخناق على استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس التجارية ، مشيرًا إلى المخاطر التي تشكلها معدات المراقبة على الأمن القومي والانتهاكات المحتملة من قبل جهات أجنبية.

إسرائيل وريادة التجسس

ووفقًا لبيانات الصناعة التي جمعتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (CEIP) في واشنطن ، فإن إسرائيل تقف كجهة منشأ رائدة لبرامج التجسس.

وتضمن قانون تفويض الاستخبارات لعام 2023 بندًا يلزم العاملين السابقين في وكالات الاستخبارات بالكشف عن ارتباطاتهم مع شركات برامج التجسس التجارية.

قال محللون ومساعدون في الكونغرس، ينشطون في مجال برامج التجسس، إن الأمر التنفيذي لإدارة بايدن سيُراقب بعناية في إسرائيل.

على الرغم من عدم ذكر اسم إسرائيل في أحكام قانون تفويض الاستخبارات لعام 2023 ، إلا أن مساعدي الكونجرس أكدوا أن السفارة الإسرائيلية ضغطت بشدة ضدهم.

ويقول الباحث والخبير ستيفن فيلدشتاين: “من الواضح أن هناك صلة بين مصلحة الحكومة الإسرائيلية والدولة التي تحتفظ بقطاع مراقبة قوي.. هناك قلق إسرائيلي من اللوائح الأمريكية”.