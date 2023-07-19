الأربعاء, يوليو 19, 2023
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لمستخدمي هواتف آيفون.. إليكم 3 طرق لتنظيف مكبرات الصوت

تقترح شركة آبل استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة إذا كنت تريد تنظيف مكبرات الصوت الخاصة بجهاز آيفون

كتب ايمان الباجي
لمستخدمي هواتف آيفون.. إليكم 3 طرق لتنظيف مكبرات الصوت
هواتف آيفون
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وطن- الشيء الذي يميز أجهزة آيفون هو أنه نظرًا لأنها بحجم الجيب وهي ضرورية إلى حد ما لمعظم الناس يوميًا، فإننا نميل إلى حملها في الجيب أو في حقيبة الظهر. هذا في حد ذاته ليس مشكلة كبيرة، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مكبرات صوت مسدودة أو متسخة.

هذه الثقوب الصغيرة ذات الحجم الصغير على طول الحافة الخارجية لهاتفك هي مخصصة لمكبرات الصوت والميكروفون. ويمكنها تكوين جميع أنواع المواد غير المرغوب فيها بمرور الوقت كالوبر والزغب والأوساخ وجزيئات الجلد والشعر وشمع الأذن وما إلى ذلك.

لا يقتصر الأمر على مثل هذا التراكم الإجمالي، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على جودة الصوت الصادر من جهاز iPhone الخاص بك. 

في هذا المقال الذي نشره موقع “slashgear“، سوف نقدم لكم طرقاً لتنظيف مدخل الصوت والسماعات بأفضل الطرق الممكنة، والتي تضمن عدم تعريض هاتفك للضرر.

علبة الهواء المضغوط

عندما يكون هناك خلل في مكبر الصوت في الهاتف، يمكن حدوث مشاكل في الصوت.

هواتف آيفون
تراكم الأوساخ يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل في مكبرات الصوت

يوصى باستخدام منفاخ هواء، مثل منفاخ الهواء المصنوع من السيليكون والتي يسهل العثور عليه عبر الإنترنت وربما في بعض متاجر الإلكترونيات أو الكاميرات لإزالة الأوساخ أو الأتربة.

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أمسك طرف المنفاخ على بعد بوصة أو اثنتين من السماعة واعصره مرتين أو ثلاث ضغطات سريعة.

تحقق من مكبرات الصوت الخاصة بجهاز الآيفون لمعرفة ما إذا كان قد تم إزالة الأوساخ. وإذا لم تخرج، فحاول مرة أخرى أثناء الإمساك بالمنفاخ بالقرب من فتحات السماعة.

استخدم فرشاة

تقترح شركة آبل استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة إذا كنت ستحاول تنظيف مكبرات الصوت الخاصة بجهاز آيفون.

يمكن أن يشمل ذلك فرشاة تنظيف ناعمة أو فرشاة أسنان ناعمة أو حتى فرشاة طلاء أو فرشاة مكياج صغيرة.

قبل أن تبدأ في إستخدامها، تأكد من أن الفرشاة نظيفة وجافة.

بالنسبة لجهاز الاستقبال، أمسك الفرشاة بزاوية وحركها برفق من جانب إلى آخر. احرص على عدم استخدام الفرشاة بطريقة تدفع الجزيئات إلى عمق السماعة.

اضغط برفق على الفرشاة على سطح صلب للتخلص من أي جزيئات قد تكون التقطتها، ثم امسح بالفرشاة على طول جهاز الاستقبال مرة أخرى.

بالنسبة للفتحات الأخرى (على طول الجزء السفلي من iPhone)، قم بوضع شعيرات الفرشاة برفق في الفتحات الصغيرة وقم بلفها يمينًا ويسارًا ببطء.

أعواد الأسنان

يوصى بشدة بتجربة كل الطرق التي ذكرناها سابقا قبل محاولة تنظيف مكبرات الصوت الخاصة بجهاز الآيفون باستخدام عود تنظيف الأسنان. 

أدخل طرف عود الأسنان في فتحات السماعة بحذر شديد، وتأكد من التوقف عن الدفع بمجرد أن تشعر أنه يلامس السطح.

قم بإمالة العود واكشط أي غبار عالق داخل فتحات السماعة، ولكن كن لطيفًا حتى لا تفسد مكبرات الصوت.

استخدم منديلًا أو منشفة ورقية لمسح أي بقايا من طرف عود الأسنان قبل تكرار العملية.

هواتف آيفون
قم بإمالة العود واكشط أي غبار عالق داخل فتحات السماعة، ولكن كن لطيفًا حتى لا تفسد مكبرات الصوت

تعمل نفس الطريقة مع فتحات السماعات الأصغر الموجودة على طول الجزء السفلي من iPhone، على الرغم من أنك ستحتاج إلى أن تكون أكثر حرصًا لأن حجمها سيجعل من الصعب رؤية ما تفعله.

المصدرموقع "slashgear"، ترجمة وتحرير وطن

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