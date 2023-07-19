طريقة فعالة لإزالة بقع واقي الشمس من الملابس البيضاء

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وطن– إذا كنت ذاهبًا إلى مكان دافئ في عطلة، فإن وضع الكثير من كريم واقي الشمس ضروري للغاية، خاصة الآن مع موجة الحر الشديدة التي تحدث حاليًا في بعض البلدان الأوروبية.



إن استعمال واقي الشمس ضروري لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ودائما ما ينصح الخبراء بإعادة وضعه خلال اليوم الواحد أكثر من مرة واحدة. ولكن لا يوجد شيء أكثر إزعاجًا من وضعه على ملابسك عن طريق الخطأ.



غالبًا ما تكون بقع واقي الشمس قبيحة، خاصة على الملابس البيضاء، والتي يمكن أن تتحول إلى اللون الوردي في الغسيل ويصعب بالتالي التعامل معها، وفقا لما أورده موقع “dailyrecord.”

كيف تتخلص من بقع واقي الشمس؟

ومع ذلك، هناك شيء واحد يمكنك القيام به يساعد في التخلص من البقع، ولا يكلفك أي شيء على الإطلاق حسب ما أكده معجبو السيدة هينش على وسائل التواصل الاجتماعي.

أصبحت خبيرة التنظيف السيدة هينش، والمعروفة أيضًا باسم السيدة هينشليف، مشهورة بعد أن بدأت في مشاركة نصائحها وتوصيات التنظيف الذكية عبر الإنترنت وعلى التلفزيون.

وطلبت إحدى النساء على صفحة السيدة هينش نصائح لإزالة علامات كريم واقي الشمس المزعجة من الملابس البيضاء.

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قائلة:”لقد استخدمت بعض المنتجات وقد تحولت ملابسي إلى اللون الوردي بالكامل من كريم الشمس. لقد غسلتهم وعلقتهم وما زالت البقع موجودة. هل هناك أي نصائح؟ شكرًا لكم.”

وفقًا لشركة الغسيل تايد، غالبًا ما تحدث هذه البقع بسبب تفاعل كيميائي يحدث عندما يتلامس الماء العسر مع بعض كريمات الشمس التي تحتوي على مادة كيميائية تسمى أفوبنزون.

وللمساعدة في التخلص من هذه البقع، يقول معجبو التنظيف أن كل ما عليك فعله هو ترك هذه الملابس بالخارج والسماح لأشعة الشمس بتجفيفها.



وقال أحدهم: “يتحول لون قميصي الأبيض إلى اللون الوردي دائمًا لكن عندما أتركه في الشمس لمدة 5 ساعات يتحول إلى لونه الأبيض”.

وأوضح مستخدم آخر: “اترك الملابس في الشمس وسوف تتحول إلى اللون الأبيض مرة أخرى.”

من جهة، يقول الخبراء: “بعدغسل الملابس البيضاء، علقها لتجف في الشمس. فالشمس رائعة في تبييض الملابس البيضاء الملطخة بشكل طبيعي بطريقة آمنة ولطيفة للغاية.”

بالنسبة للبقع الصعبة بشكل خاص، جرب عصر القليل من عصير الليمون على المنطقة قبل تركها بالخارج، حيث يمكن أن يزيد السائل قوة التبييض من الشمس.