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أفضل وقت لشرب الماء خلال اليوم هو هذا الوقت .. اختصاصية تغذية تكشفه

شرب أكبر قدر ممكن من الماء في الصباح، وذلك لأن الكلى والكبد يقومان بعمل رائع طوال الليل لإزالة السموم من كل ما دخل الجسم طوال اليوم

كتب أنس السالم
أفضل وقت لشرب الماء في اليوم
القرار السليم هو بدء اليوم بشرب الماء
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وطن – كشف تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأميركية عن أفضل وقت لشرب الماء خلال اليوم.

وقالت اختصاصية التغذية السريرية ميغان ليونز لمجلة “نيوزويك“: إنه “من المهم أن نبدأ اليوم بشرب كمية كافية من الماء”.

وأضافت  أنها “لاحظت أن العديد من المترددين على عيادتها يميلون إلى استهلاك غالبية مياههم في فترة ما بعد الظهر، حتى لو كانوا يضعون أهدافًا لتناول كمية كافية من المياه. ولكنهم يشربون، في الصباح، إما القهوة أو لا يشربون أي شيء على الإطلاق حتى وقت الغداء”.

أفضل وقت لشرب الماء watanserb.com
يساعد الماء جسد الانسان على البقاء رطبًا

وقالت أن القرار السليم هو بدء اليوم “بشرب الماء“، إذ إن عدم الحصول على أي ماء حتى وقت لاحق من اليوم يمثل “مشكلة” لأنه لا يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاجه.

فإذا كان الشخص قد حصل على 8 ساعات متواصلة من النوم، فإنه يعد وقت طويل دون تجديد، لذا يمكن مساعدة الجسم عن طريق شرب بعض الماء.كما نقلت “العربية نت

كميات المياه التي يجب شربها في اليوم  

وتقترح الأكاديمية الوطنية الأميركية للطب، غير الهادفة للربح، أن يستهلك الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، 3.7 لتر من الماء يوميًا.

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أفضل وقت لشرب الماء خلال اليوم
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا عليهم شرب 3.7 لتر من الماء يوميًا

بينما يجب أن تحصل النساء في نفس الفئة العمرية على 2.7 لتر يوميًا. ما لم تكن هناك موانع صحية.

وأوضحت ليونز أنه يجب “شرب أكبر قدر ممكن من الماء في الصباح، وذلك لأن الكلى والكبد يقومان بعمل رائع طوال الليل لإزالة السموم من كل ما دخل الجسم طوال اليوم”.

وبينت أن “هذا هو السبب في أن لون البول يكون بشكل عام أكثر اصفرارًا أو مركّزًا في الصباح. لذلك، ولكي يعمل نظام إزالة السموم بشكل أكثر فاعلية، يحتاج الإنسان إلى شرب الماء النظيف في الصباح”.

وذركن ليونز أن “تناول كوب من القهوة قبل شرب الماء في الصباح، يؤدي إلى مزيد من الجفاف. بخاصة وأن القهوة مدرة للبول وتسبب الجفاف بدرجة خفيفة”.

المصدرنيوزويك - العربية نت

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