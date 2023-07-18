الثلاثاء, يوليو 18, 2023
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كيف تحمي سيارتك من حرارة الصيف؟

يمكن أن تؤثر الحرارة على ضغط الإطارات تمامًا مثل سوائل السيارة والبطارية

كتب ايمان الباجي
كيف تحمي سيارتك من حرارة الصيف؟
كيف تحمي سيارتك من حرارة الصيف؟
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وطن- خلال فصل الصيف، تحتاج إلى أن تعمل سيارتك في أفضل حالاتها للرحلات البرية أو الإجازات.

في حين أن الصيف هو وقت رائع للقيام بالسفر والرحلات على الطريق، فإن الحرارة يمكن أن تشكل خطورة على سيارتك.

سواء تعلق الأمر بمحركك أو إطاراتك أو السوائل أو البطارية، يمكن أن تؤدي الحرارة إلى إجهاد أهم أجزاء سيارتك بشكل خطير.

بدلاً من المخاطرة بالأعطال المرتبطة بالحرارة، يمكنك اتباع هذه النصائح الصيفية، التي نشرها موقع “chapelhilltire“، للحفاظ على سيارتك في حالة جيدة طوال الصيف.

فحص مستويات السوائل

تستخدم سيارتك العديد من السوائل لمنع ارتفاع درجة حرارة الأنظمة المختلفة. إذا لم تقم بفحص مستويات السوائل مؤخرًا، فقد تكون منخفضة، مما يعني أن بعض أنظمة سيارتك قد تكون أكثر عرضة لخطر السخونة الزائدة.

للتأكد من أن سيارتك تحتوي على مستويات السوائل المناسبة، يجب على الميكانيكي فحص سائل تبريد السيارة، وسائل نقل الحركة، سائل التوجيه المعزز، سائل غسيل الزجاج الأمامي، وسائل الفرامل.

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حماية السيارة من الشمس
الحرارة يمكن أن تشكل خطورة على سيارتك

عندما يقوم الميكانيكي بإعادة تعبئة السوائل الخاصة بك، يجب أن يستخدم فقط نوع السوائل الذي توصي به الشركة المصنعة لسيارتك.

افحص البطارية

في الصيف، قد تكون الحرارة شديدة على بطاريتك. نظرًا لأن الحرارة سترفع درجة الحرارة تحت غطاء محرك السيارة، فإن بطاريتك ستتآكل بشكل أسرع.

إلى جانب ارتفاع مخاطر التآكل، يمكن أن يتبخر الماء السائل المنحل بالكهرباء في البطارية. كلتا هاتين المشكلتين يمكن أن تقصر من عمر البطارية وتقلل من قدرتها.

نظرًا لأن الحرارة يمكن أن تشكل خطورة على البطارية، فمن المهم أن يفحصها ميكانيكي. إذا وجد تآكلًا، فقد يكون قادرا على تنظيفه، لكن في بعض الأحيان سيحتاج إلى استبدال البطارية اعتمادًا على شدة التآكل. يجب عليه أيضًا التحقق من بطاريتك للتأكد من أنها مشحونة بشكل كافٍ لفصل الصيف.

تحقق من ضغط إطارات سيارتك

يمكن أن تؤثر الحرارة على ضغط الإطارات تمامًا مثل سوائل السيارة والبطارية. في حين أن الطقس البارد يمكن أن يخفض ضغط الإطارات، فإن حرارة الصيف ستتسبب في انتشار جزيئات الهواء في الإطار والتحرك بشكل أسرع.

نتيجة لذلك، يمكن أن تتسبب جزيئات الهواء في تضخم الإطارات بشكل مفرط. تعني درجات الحرارة المرتفعة أيضًا أن إطارات سيارتك ستولد مزيدًا من الحرارة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر انفجار الإطارات.

لحماية إطاراتك من الانتفاخ الزائد واحتمال الانفجار أثناء القيادة، اصطحب سيارتك للفحص.

من خلال الحفاظ على ضغط إطارات سيارتك عند المستويات الصحيحة، ستقلل من خطر انفجار إطار سيارتك على جانب الطريق. يمكنك أيضًا التأكد من بقاء إطاراتك عند الضغط المناسب عن طريق استخدام مقياس ضغط الإطارات بانتظام لفحصها.

جدولة تغيير الزيت

أثناء القيادة في الصيف، تزيد درجات الحرارة المرتفعة من خطر ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك.

عندما يسخن محرك سيارتك، سيقلل من لزوجة الزيت ويجعله أرق. بدون اللزوجة الصحيحة، لن يحتوي محركك على تزييت كافٍ وسيولد المزيد من الاحتكاك. يمكن أن يؤدي هذا الاحتكاك إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.

حماية السيارة من أشعة الشمس
عندما يسخن محرك سيارتك، سيقلل من لزوجة الزيت ويجعله أرق
على الرغم من أن الصيف يمكن أن يؤثر على زيت سيارتك، إلا أنه يمكنك الحفاظ على سيارتك في حالة جيدة من خلال جدولة تغيير الزيت.
أثناء تغيير الزيت، يمكن للميكانيكي استخدام زيت أكثر لزوجة لتقليل خطر ترقق الزيت إلى مستويات غير آمنة. يمكنه أيضًا ملء الزيت إلى أقصى حد لسيارتك لحماية المحرك بشكل أفضل من السخونة الزائدة.
المصدرموقع "chapelhilltire"، ترجمة وتحرير وطن

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