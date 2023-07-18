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صور صادمة لسحل رجال أمن بينهم ضابط كبير في بغداد.. ما القصة؟

التحديات التي يواجهها رجال الأمن في بغداد: دراسة مفصلة حول الأحداث الأخيرة وتأثيرها على الأمن والاستقرار

كتب خالد الأحمد
صور صادمة لسحل رجال أمن بينهم ضابط كبير في بغداد.. ما القصة؟
سحل رجال أمن
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وطن- سادت حالة من الاستياء والغضب في أوساط العراقيين، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لخبر اعتداء سائقي “توك توك” بالضرب المبرح على رجال مرور في العاصمة بغداد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن 3 من عناصر شرطة المرور، تعرضوا للضرب خلال أدائهم الواجب الرسمي في منطقة العبيدي شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية، إن أصحاب عدد من عجلات الـ “توك توك” هاجموا مفرزة مرور واعتدوا عليهم بالضرب بما فيهم آمر المفرزة، وهو ضابط برتبة مقدم واثنين من حمايته أصيبوا بجروح، فيما فر المهاجمون إلى جهة غير معروفة.

القبض على المعتدين على رجال المرور ببغداد

وأعلن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن، أن الوزارة تمكنت فيما بعد من القبض على ثلاثة من المعتدين على مفرزة مرورية بجانب الرصافة ببغداد.

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”، إن قيادة شرطة بغداد الرصافة وقوة من الشرطة الاتحادية قامتا فور تلقي الإخبار بتنفيذ إجراءات البحث والتحري وإلقاء القبض على ثلاثة من المعتدين على المفرزة، وإيداعهم التوقيف والبحث عن بقية المشاركين في الاعتداء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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وأضاف أن هذا الإجراء يأتي وفق أحكام المادة (230 ق ع) والخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية واجبه.

هيبة المؤسسة الأمنية

ولفت “معن” إلى أن وزارة الداخلية العراقية وحرصا منها على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم القبول بإظهارها بمظهر الضعف، قامت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المفرزة المرورية المعتدى عليها لقيامهم بنشر صور فوتوغرافية شخصية لهم، بعد الاعتداء عليهم وهم في حالة لا تتناسب وما تؤديه المؤسسة الأمنية من تضحيات وجهد كبير لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.

وأرفق معن تغريدته بصور للمعتدين الثلاث التقطت في مركز شرطة الخنساء.

وشدد اللواء سعد معن، في نهاية بيانه على أن “أجهزة وزارة الداخلية مثلما لا تسمح بالاعتداء على منتسبيها ومفارزها العاملة المكلفة بواجبات، فهي لا تسمح بالتجاوز على أي موظف عمومي أو أي مواطن مهما كان دون وجه حق، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بالتنسيق مع المؤسسة القضائية بحق كل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار والتجاوز على القانون.”

المصدرتويتر، وطن

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