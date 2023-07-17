مع فصل الصيف تزداد الأقدام جفافًا.. فما الأسباب والأعراض والحلول؟

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وطن-لأنها بعيدًا عن الأنظار والتفكير اليومي للشخص، غالبًا ما يتم إهمال الأقدام، ما يجعلها جافة للغاية. فكيف يمكننا التغلّب على هذه الظاهرة؟

لا شكّ في أن جلد القدمين أكثر الجلد سمكا في الجسم، وكلما زاد استخدام هذه المنطقة، زاد سمك الجلد لحماية نفسه، ما يؤدي إلى فرط جفافه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكف يكاد يكون خاليًا من الغدد الدهنية وبالتالي من الزهم. لذلك يعتبر الجفاف ظاهرة شائعة. والجزء الأكثر ضعفا؛ هو الكعب الذي يمكن أن يصبح أكثر جفافًا من ذي قبل، لاسيما مع فصل الصيف، وهذا أمر مزعج ويصبح مؤلمًا إذا ظهرت تشققات، بحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

وبحسب الخبيرة في الأمراض الجلدية سيلفي بيريز: “في حالة القدم الجافة، ينبغي بالضرورة استشارة طبيب الأمراض الجلدية دائمًا لأن جفاف القدمين، يمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود مرض”.

ما الذي يمكن أن يسبب جفاف القدم؟

في الحقيقة، بعض من الناس لديهم بشرة جافة جدًا بشكل طبيعي، والبعض الآخر يعانون من أشكال موسمية أو عرضية. وعلى أي حال، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الظاهرة أو تحفيزها، بدءًا من ارتداء الأحذية المفتوحة في الصيف. وإذا تركت الأقدام تتنفس، فإن هذا سيعزز سماكة جلد القدمين. يمكن أن يؤدي البرد في الشتاء أيضًا إلى زيادة الجفاف، كما هو الحال مع النقص الغذائي أو الهرموني أثناء انقطاع الطمث، وفق ما ترجمته “وطن“.

القدم الجافة: أعراض مؤلمة

تؤدي القدم الجافة إلى خشونة الجلد على الكعب أو أصابع القدم وحول الأظافر. وإذا تشقق الكعب، فإنه يصل إلى الأدمة والنهايات العصبية. ولذا، حذّرت الدكتورة سيلفي بيريز: “لن يُصبح الأمر مؤلمًا للغاية فحسب، بل من شأنه أن يُصبح أيضًا بوابة لانتقال للعدوى”.

كيف تحصلين على أقدام ناعمة؟

قدمت المجلّة نقلا عن طبيبة الأمراض الجلدية سيلفي بيريز، نصيحة أساسية، ولكنها تستحق التكرار: وهي غسل القدمين كل يوم، فهذا أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى استخدم الماء الفاتر، ثمّ تجفيفهما برفق، وتذكر أن تجفف بين أصابع القدمين بشكل جيّد.

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علاوة على ذلك، يجب أن تعالج قدميك مثل جسمك واستخدم المرطب يوميًا. ففي حالة الكعب الجاف جدًا، استعمال كريم للتقشير أو مبشرة. أما إذا كنت تفضل علاجًا للتقشير، فاختره ناعمًا وغنيًا بالدهون. من الممكن ترك كريم التقشير بأحماض الفاكهة لمدة ساعة أو بين عشية وضحاها من أجل تعزيز تجديد الخلايا. وفي اليوم التالي، ضع زيتًا مرطبًا وفي المساء عند النوم، أو بلسم غني بالشمع النباتي بحيث يبقى طوال الليل.

القدم الجافة: ما الأحذية التي تفضلها؟

توصي طبيبة الأمراض الجلدية سيلفي بيريز: “أحذية النساء غالبًا ما تكون مثلثة الشكل بينما القدمين مربعة، لذلك، من الجيّد ارتداء الأحذية المصنوعة من مواد طبيعية وقابلة للتنفس، وليست ضيقة جدًا أو مرتفعة جدًا، لكي، لا تسبب تآكل مقدمة القدم، مع ضرورة ارتداء الجوارب القطنية”.