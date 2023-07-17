حرب شوارع في المغرب بعد خسارة الرجاء نهائي كأس العرش (فيديو)

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وطن- شهدت العاصمة المغربية الرباط، مناوشات عنيفة بالحجارة وعمليات شغب وتخريب بين جماهير الرجاء وقوات الأمن المغربية، بعد خسارة فريقهم نهائي كأس العرش للموسم في مواجهة نهضة بركان.

وشهدت شوارع العاصمة المغربية، بعض الانفلاتات الأمنية حتى ساعات متأخرة من مساء السبت، بعد المناوشات التي حدثت في مدرجات جمهور الرجاء الرياضي، الذي تمكن من ملء المدرجات في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان فريق نهضة بركان قد حافظ، السبت، على لقب كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد الفوز 1-0 على الرجاء بعد وقت إضافي في المباراة النهائية.

وتوقفت المباراة خلال هذا الشوط في أكثر من مناسبة بسبب المشاحنات والتدخلات الخشنة بين اللاعبين، قبل أن يشهر حكم المباراة ياسين بوسليم البطاقة الحمراء في وجه مروان الهدهودي، عقب تدخله الخشن في حق يوسف الفحلي، ليكمل “النسور الخضر” المباراة بعشرة لاعبين.

نهضة بركان بطلاً لـ كأس العرش

أحرز القائد يوسف دايو لاعب بوركينا فاسو، هدف نهضة بركان من ركلة جزاء، بعدما سدد الكرة على عكس اتجاه الحارس أنس الزنيتي مع نهاية الوقت الإضافي الأول.

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وتوج نهضة بركان باللقب للمرة الثالثة بعد 2018 و2021، بينما يملك الجيش الملكي الرقم القياسي برصيد 12 مرة.

وأنهى الرجاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع مروان الهدهودي، عقب تدخل حكم الفيديو المساعد وبعد خطأ عنيف ضد المهاجم يوسف الفحلي في الدقيقة 26.

توج فريق نهضة بركان لكرة القدم بطلا لمنافسة كأس العرش للموسم الرياضي 2021/2022، عقب فوزه على نظيره الرجاء الرياضي بهدف واحد لصفر، في المباراة النهائية، مساء السبت 15 يوليوز 2023، في ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط. pic.twitter.com/t74v5r0BEN — Soufian Khalihana (@soufian_khalih1) July 15, 2023

وقد جرت المباراة تحت أنظار فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومجموعة من أعضاء المكتب المديري، إلى جانب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعض الشخصيات الرياضية والسياسية.