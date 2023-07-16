مداهمة مثيرة تُسقط سعوديًا وأردنيًا في قبضة الأمن يتاجران في المخدرات (فيديو)

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وطن – وثّق مقطع فيديو، مداهمة حية نفذتها أجهزة الأمن السعودية، قادت إلى القبض على مواطن من المملكة، بجانب مقيم أردني، حولوا سيارة وشقة إلى وكر لترويج الكوكايين المخدر و الشبو.

ونُفِّذت عملية المداهمة في منطقة الرياض، ونزلت قوات الأمن إلى إحدى الجراجات تحت الأرض، وانقّضت على السيارة وأمسكت بأحد وطرحته أرضا.

وبعدما أحكمت السيطرة عليه، اصطحبته قوات الأمن صوب الشقة المذكورة، وهناك تم توقيف الشخص الآخر، وتم طرحه أرضه إلى أن تمت السيطرة عليه بشكل كامل.

ونفّذت قوات الشرطة، عملية تفتيش واسعة النطاق في الشقة، قبل أن تعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة المستخدمة من قِبل الشخصين بغرض الترويج، فضلا عن العثور على عدد من الأسلحة.

📌امتدّ على بطنك ، قوّة وحزم 👍🏻

🎥 شاهد .. مداهمة حيّة تسفر عن القبض على اردني، ومواطن اتخذوا مركبة وشقة وكر لترويج الكوكايين المخدر و الشبو.

🚨#تم_القبض #بالمرصاد pic.twitter.com/96LtiblGnR — عبدالله البرقاوي (@albargawy) July 15, 2023

بدورها، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن سعودي ومقيم من الجنسية الأردنية، لاتخاذهما مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج مادة الكوكايين المخدِّر، ومادة الحشيش المخدِّر، ومادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو)، وضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية.

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وأفاد بيان صادر عن شرطة الرياض، بأنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

في الوقت نفسه، حثت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ضبط 1.8 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة

والأربعاء الماضي، أعلن مصدر أمني سعودي، أن إدارة مكافحة المخدرات في المملكة ضبطت أكثر من 1.8 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة مخبأة في مخازن سرية تحت الأرض.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إنه تم ضبط مليون و882 ألفا و198 قرصًا من المخدر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمالي غرب المملكة.

وأشار إلى القبض على أربعة متهمين، وهم ثلاثة مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية اليمنية، لافتا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.