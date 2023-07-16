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حياتنا

بأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة لطليقة حاكم دبي رفقة ابنتها (فيديو)

الظهور المبهر لطليقة حاكم دبي في حفل زفاف ابنته

كتب فهمي الورغمي
والدة الشيخة مهرة
زوي غريغوراكوس وابنتها الشيخة مهرة
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وطن – أطلّت “زوي غريغوراكوس”، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووالدة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد، بأكتاف عارية وفستان فخم خلال أحدث مقاطع الفيديو التي شاركتها ابنتها على حسابها في انستغرام، والتي وثّقت حفل زفاف المبهر على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وأظهر مقطع جديد مدته دقيقة تقريباً، جانبا من كواليس حفلة الزفاف يوم 5 يونيو، قبل ساعات من دخول العروسين قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي، والتي وقع تجهيزها بأرقى الديكور والتصاميم الفاخرة.

وكشفت طليقة حاكم دبي، السيدة زوي، عن استعدادها قبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف، حيث أطلت بفستان من تصميم المصممة الإيطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

أما على صعيد الشعر والمكياج، فاكتفت السيدة زوي بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقيقة، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

من هي طليقة حاكم دبي اليونانية؟

زوي غريغوراكوس“، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزوجها في عام 1994، وأنجبت منه ابنة واحدة هي الشيخة مهرة، التي ولدت في 26 فبراير 1994.

انفصلت “زوي” عن الشيخ محمد بعد سنوات من الزواج، وعادت إلى اليونان. لم تظهر كثيراً في الإعلام، وحافظت على خصوصية حياتها.

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طليقة حاكم دبي اليونانية
زوي غريغوراكوس طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ورغم طلاقها من حاكم دبي، تحظى زوي غريغوراكوس بعلاقة جيدة مع ابنتها الشيخة مهرة التي تزورها في اليونان بشكل دوري.

حتى أن حضورها المبهر لفت الكثير من أنظار وسائل الإعلام لها في حفل زفاف ابنتها، على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، في يونيو الماضي.

الشيخة مهرة ووالدتها اليونانية
الشيخة مهرة ووالدتها اليونانية
المصدررصد وتحرير وطن

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