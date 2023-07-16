الخبراء يحذرون..خمسة أشياء لا تلقيها أبدََا في حوض المطبخ

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وطن- غالبًا ما تكون أحواض المطبخ والحمام عرضة للانسداد إما من شحوم الطهي والزيوت أو حثالة الصابون أو بقايا الشعر.

على الرغم من أن الانسداد الصغير قد لا يبدو كمشكلة، إلا أنه قد يؤدي إلى مشكلة أكثر خطورة إذا لم يتم إصلاحه.

أحد الأسباب الرئيسية لانسداد حوض المطبخ هو قيام العديد من الأشخاص بسكب بعض العناصر في الحوض والتي يمكن أن تسبب انسدادًا.

ولحسن الحظ، شاركت مجموعة من خبراء موقع Mira Showers مع صحيفة إكسبرس البريطانية، المكونات المنزلية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد أحواض المطبخ.



صودا الخبز

على الرغم من أنها عنصرا رئيسيا للتنظيف في جميع أنحاء المنزل، إلا أن صودا الخبز يمكن أن تسبب انسداد حوض المطبخ.



في الواقع ، وفقًا للخبراء، يمكن لصودا الخبز أن تفسد أنابيب حوض المطبخ بمرور الوقت، لأنها مادة كاشطة بشكل طبيعي.

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الزيوت

يقول الخبراء:”السوائل كزيت الجسم وزيت الطهي تتصلب وتتخثر عندما تبرد، مما يؤدي إلى انسداد كبير.”

العسل

يتبلور العسل الحقيقي ويتصلب في الجرة بمرور الوقت وهذا بالضبط ما يفعله كذلك في حوض المطبخ، وبالتالي يلتصق بالأنابيب ويعوق مرور الأطعمة الأخرى.



البن المطحون

البن المطحون هو من بين المواد الأخرى التي تؤدي لانسداد حوض المطبخ، لأنه إذا ما تراكم بشكل كبير سيتسبب في مشاكل كبيرة في الصرف.

وبدلا من سكبه في بالوعة الحوض، يمكنك استخدامه كسماد عضوي إذا كنت تملك نباتات منزلية.

أقنعة الوجه

قد يبدو شطف قناع الوجه الطيني في الحوض غير ضار، ولكن عندما تنزل بقايا القناع في فتحة السدادة، فقد يتسبب ذلك في إحداث فوضى في الحوض.

ولذلك يجب وضع قطعة من القماش أو سدادة للحوض لتجميع بقايا الماسك وإلقائه بعيدًا عن الحوض.

طريقة منزلية فعالة لتسليك حوض المطبخ



وفقا للخبراء، يمكن سكب محلول يتكون من صودا البيكربونات والخل والماء المغلي في الحوض لإزالة الانسداد.

وعند الجمع بينهما، تخلق صودا البيكربونات والخل تفاعلًا كيميائيًا معتدلًا يعمل على إزالة الشحوم والزيوت الموجودة داخل الحوض.