ندى الكامل تهزّ مؤخرتها بفيديو رقص مثير (شاهد)

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وطن – في أحدث ظهور “جريء”، نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، فيديو رقص مثير، على حسابها الرسمي في انستغرام.

وظهرت ندى الكامل وهي ترقص بطريقة مثيرة، بدت فيها وهي تتعمد اظهار مؤخرتها بجرأة .

وفي صورة أخرى، تظهر ندى الكامل على انستغرام، وهي تكشف عن “تاتو” على ظهرها العاري، وقد التقطت الصورة أمام مرآة على طريق السيلفي.

وتشبه هذه الصورة، أخرى نشرتها طليقة الفيشاوي قبل أيّام، ظهرت فيها أمام مرآة بمنزلها، وهي بملابس تكشف بطنها بجرأة .

ولم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها ندى الكامل تكشف بطنها، اذ نشاهدها في الصورة أدناه، وهي ترتدي فستانًا أحمر قصير مجسم، أبرز جمالها ورشاقتها وأظهر مدى الضعف الذي بلغته في مستوى بنيتها الجسدية.

يذكر أنه في ديسمبر 2021، أعلنت ندى كامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي.

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وأكدت أن “الفيشاوي” يعيش قصة حب مع أمراه أخرى، وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة معها.

وخلال الفترة القليلة الماضية، ظهر الفيشاوي بجسده المليئ بالوشوم، في صور من أمام الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، في أثناء أدائه مناسك العمرة.