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ندى الكامل تهزّ مؤخرتها بفيديو رقص مثير (شاهد)

في صورة أخرى تظهر ندى الكامل على انستغرام وهي تكشف عن "تاتو" على ظهرها العاري

كتب أنس السالم
رقص ندى الكامل
تثير ندى الكامل الجدل بجرأتها على السوشال ميديا
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وطن – في أحدث ظهور “جريء”، نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، فيديو رقص مثير، على حسابها الرسمي في انستغرام.

وظهرت ندى الكامل وهي ترقص بطريقة مثيرة، بدت فيها وهي تتعمد اظهار مؤخرتها بجرأة .

وفي صورة أخرى، تظهر ندى الكامل على انستغرام، وهي تكشف عن “تاتو” على ظهرها العاري، وقد التقطت الصورة أمام مرآة على طريق السيلفي.

ندى الكامل
ندى الكامل تستعرض “تاتو” على ظهرها (انستغرام)

وتشبه هذه الصورة، أخرى نشرتها طليقة الفيشاوي قبل أيّام، ظهرت فيها أمام مرآة بمنزلها، وهي بملابس تكشف بطنها بجرأة .

ندى الكامل تكشف بطنها
ندى الكامل

ولم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها ندى الكامل تكشف بطنها، اذ نشاهدها في الصورة أدناه، وهي ترتدي فستانًا أحمر قصير مجسم، أبرز جمالها ورشاقتها وأظهر مدى الضعف الذي بلغته في مستوى بنيتها الجسدية.

يذكر أنه في ديسمبر 2021، أعلنت ندى كامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي.

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وأكدت أن “الفيشاوي” يعيش قصة حب مع أمراه أخرى، وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة معها.

ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاويwatanserb.com
ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي

وخلال الفترة القليلة الماضية، ظهر الفيشاوي بجسده المليئ بالوشوم، في صور من أمام الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، في أثناء أدائه مناسك العمرة.

أحمد الفيشاوي يستفز الجمهور بصور صادمة من أمام الكعبة watanserb.com
أحمد الفيشاوي بجسده المليء بالوشوم أمام الكعبة
المصدررصد وطن (انستغرام)

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