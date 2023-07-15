السبت, يوليو 15, 2023
الرئيسيةالهدهدلقطات عصيبة لمحاولة إنقاذ ضحايا قصف مناطق سكنية جنوبي اليمن
الهدهد

لقطات عصيبة لمحاولة إنقاذ ضحايا قصف مناطق سكنية جنوبي اليمن

الحوثيون والتحالف السعودي في حرب الاتهامات بشأن الأزمة الإنسانية

كتب خالد السعدي
إصابات في قصف حوثي جنوب اليمن
إصابات جراء القصف الذي استهدف المناطق السكنية القريبة من جبهة حيفان شمالي لحج في جنوبي اليمن
- Advertisement -

وطن – بثت وسائل إعلام يمنية، لقطات مُصورة توثق حجم وطبيعة الإصابات الناجمة عن قصف استهدف مناطق سكنية، ووجهت أصابع الاتهامات فيه لجماعة أنصار الله “الحوثي” المدعومة من إيران.

وأظهر مقطع الفيديو، كلفة الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الذي استهدف المناطق السكنية القريبة من جبهة حيفان شمالي لحج في جنوبي اليمن.

وبيّنت اللقطات، عملية نقل الجرحى إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة جراء إصابتهم في القصف المنسوب للحوثيين، كما شوهدت عملية إنقاذ تُجرى للجرحى بعد الاستهداف.

وقالت تقارير إعلامية يمنية رسمية، إنّ القصف الحوثي على المناطق السكنية القريبة من جبهة حيفان، أسفر عن مقتل سيدة وابنها، فشلت جهود إنقاذهما.

تصعيد حوثي وتحذير حكومي

ويواجه الحوثيون، اتهامات من قِبل الحكومة المعترف بها دوليا، بالتصعيد العسكري في الجبهات، وهو ما تقول الحكومة إنّ يهدد مفاوضات السلام وجهود تسوية النزاع في الوقت الحالي.

- Advertisement -

وفي خطاب شديد اللهجة، قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي.

وأضاف مهددا الحوثيين، أن الحكومة ستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء بسبب استمرار تصعيد الجماعة الذي ينذر بانهيار الاقتصاد.

وصرح الوزير اليمني: “نحذر من استمرار ميليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ونؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني”.

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتهم في الضغط على الحوثيين لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.

الحوثيون يهاجمون التحالف السعودي

في المقابل، يوجه الحوثيون اتهاما للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض، بأنه المسؤول عن تردي الأوضاع من جراء ما يسميه الحوثيون “حصارا” يفرضه التحالف ضد اليمن شعبه.

وبرزت في الخطاب الإعلامي للحوثيين، في الفترة الأخيرة، لغة تهديد ضد التحالف السعودي، عبر شن عمليات عسكرية في العمق السعودي حال استمرار الحصار.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

خلفان يدعو لانفصال اليمن وتقسيمه لدويلات: “الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار”

الهدهد

اليمن.. فيديو مؤلم يوثق لحظة دهس شرطي مرور في عدن

فيديو

فيديو مرعب لـ”فرن مندي” تحوَّل لكتلة لهب ونجاة يمني بأعجوبة

حياتنا

أروى عمر منهارة بعد ابتزازها بمقاطع فاضحة من قبل الحكومة السعودية! (فيديو)

الهدهد

ذراع الإمارات يربط السلام في اليمن بانفصال الجنوب.. هل انتهى حلم الدولة الموحدة؟

الهدهد

يمني “يحمل مخدرات” يستفز السعوديين بما قاله عن ولي العهد (فيديو)

تقارير

“الفهلوة السعودية” في حرب اليمن.. ماذا بعد “هدنة اللاحرب واللاسلم”؟

تقارير

“العربية” كلمة السر.. خفايا التيار الإماراتي في السعودية لخدمة أجندة ابن زايد

الهدهد

إخوان اليمن ينتقمون من السيسي.. شاهد ما فعلوه بسيدة مصرية مسجونة منذ 5 سنوات

الهدهد

اليمن: فيديو مؤلم لهروب الأسماك من البحر وخروجها للأسفلت

الهدهد

اليمن.. سلع تحمل شعار “الصهيونية” وأخرى تروج للمثلية وتحرك عاجل من حكومة الحوثي (شاهد)

الهدهد

عبد الملك الحوثي يفجر قنبلة: الإمارات طالبتنا بقصف مشروع نيوم السعودي وهذا ردنا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كابوس تخشاه إسرائيل .. كتائب القسام في جنين تكشف عن عبوة خارقة للدروع (شاهد)

تفاصيل صادمة وراء منع أطفال فلسطينيين من دخول مدينة بريطانية

تغير المناخ يهدد بحرمان العراقيين من وسيلة الترفيه الوحيدة في الصيف الحارق

تعليق لاعب مانشستر سيتي السابق بعد تبرئته من 9 تهم اغتصاب واعتداء جنسي (فيديو)

هل من الممكن إنهاء مرض الإيدز بحلول عام 2030؟

طارق الحبيب يشعل الغضب برسالته لمن يريد خطبة ابنته: “عندها تويتر وسناب راسلوها” (شاهد)

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون والتشكيلة

قوات مكافحة الإرهاب الروسية تقتحم أحد المساجد بالأحذية وتستفز المصلين (فيديو متداول)

دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)

لحظة وفاة 22 سائحاً بعد انفجار بركان في وجههم.. كاميرا رصدت آخر لحظات حياتهم (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC