حرب جنرالات السودان دمرت كل شيء.. شواهد مبكية على انهيار الأوضاع المعيشية

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وطن – قال سكان إن العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب، تعرضت لانقطاع في الاتصالات لعدة ساعات، تزامنا مع شن الجيش والقوات شبه العسكرية معارك عنيفة في أنحاء الخرطوم، وسط تحذيرات من جماعات إنسانية من تفاقم الأزمات.

وأفاد شهود عيان لموقع المونيتور، بأن اشتباكات عنيفة هزت العاصمة بعد أن استيقظ السكان يوم الجمعة، على انقطاع في الاتصالات الحيوية للإنترنت والهواتف المحمولة.

ولم يتضح مصدر الخلل ، على الرغم من استعادة شبكات الهاتف المحمول والإنترنت بعد الظهر.

وطوال اليوم ، شوهدت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد بالقرب من مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم وكذلك في جنوب المدينة.

وذكر شهود في الخرطوم بحري، أن اشتباكات وقعت باستخدام كافة أنواع الأسلحة. وفي أم درمان، على الجانب الآخر من نهر النيل، أفاد شهود عيان بتحليق طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار في سماء المنطقة.

ومنذ 15 أبريل، يخوض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حربًا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

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قتلى حرب السودان

وأسفر القتال عن مقتل ما لا يقل عن 3000 شخص في جميع أنحاء السودان، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح، مع وقوع أسوأ قتال في الخرطوم ومنطقة دارفور الغربية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1.7 مليون من سكان الخرطوم أجبروا على الفرار من الضربات الجوية والدبابات والمقاتلين المتواصلة في الشوارع وأعمال النهب المتفشية.

واعتمد أولئك الذين فروا والملايين الباقين على الإنترنت كمصدر للاحتياجات الأساسية ، ووضع مبادرات حشد المصادر لطرق الهروب والطعام والأدوية.

نزوح بين الحياة والموت

وقال ريك برينان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 2.4 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، حيث انخفضت الإمدادات حتى في المناطق الآمنة وما بين ثلثي و 80% من المستشفيات لا تعمل.

وأضاف برينان ، مدير الطوارئ الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في شرق البحر الأبيض المتوسط ، إن نظام الرعاية الصحية المنهك بالفعل في السودان يواجه تحديات هائلة” في الأزمة الحالية، ما يضع شعب السودان بين الحياة أو الموت.

وفي مدينة كوستي الجنوبية ، آخر بلدة رئيسية على الطريق من الخرطوم إلى جنوب السودان ، حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات، وتركت عائلات في حاجة إلى المساعدة ، بما في ذلك 260 ألف فروا من الخرطوم.

وطالبت مجموعات الإغاثة مرارًا وتكرارًا، بإنشاء ممرات إنسانية للسماح للمساعدات والأفراد بالمرور، محذرة من أن موسم الأمطار الذي بدأ في يونيو، قد يتسبب في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في العديد من المناطق النائية.

وأظهر اجتماع للعاملين في مجال الصحة وجماعات الإغاثة يوم الخميس، في تفشي مرض الحصبة في 11 ولاية من ولايات السودان الـ18 ، بالإضافة إلى 300 حالة و7 وفيات بالكوليرا / الإسهال المائي الحاد” ، بحسب بيان صادر عن منظمة الإغاثة الإسلامية.

ويمثل المرض الذي تنقله المياه، خطرا منتظما مع الفيضانات السنوية الشديدة في السودان، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن التقارير عن احتمال تفشي الكوليرا يصعب تأكيدها في غياب مختبر صحة عامة فعال.

التأثير الإقليمي

ويخشى جيران السودان – حيث فر 740 ألف شخص ، وفقًا للأمم المتحدة – من إتساع التداعيات الإقليمية للصراع.

وقال بيير دوربس من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة، في جنوب السودان الفقير، إن إغلاق الحدود الشمالية تسبب في إغلاق العديد من الأسواق، وعرض الوضع الإنساني الهش بالفعل للخطر.

وأضاف أنه منذ بدء الحرب تدفق أكثر من 160 ألف عائد ولاجئ من السودان على جنوب السودان.

وسياسيا، عُقدت قمة لزعماء الدول المجاورة للسودان في القاهرة يوم الخميس لبحث الصراع، وقد حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المانحين الدوليين على الوفاء بالتزاماتهم، مشيرًا إلى تعهدات بقيمة 1.5 مليار دولار في مؤتمر جنيف في يونيو، وهي أقل من نصف الاحتياجات المقدرة للسودان وجيرانه المتضررين.

وجاءت القمة في أعقاب جهود دبلوماسية متعددة للتوسط في إنهاء العنف ، بعد أن تم انتهاك وقف إطلاق النار المتتالي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والسعودية.

يأتي هذا فيما كانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أعلنت أنها بدأت تحقيقات في جرائم الحرب المزعومة، بعد تزايد التقارير عن الفظائع ، لا سيما في دارفور ، بما في ذلك العنف الجنسي واستهداف المدنيين بسبب انتمائهم العرقي.