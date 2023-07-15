بالفيديو.. حرب شوارع في لبنان وإطلاق نار من المسافة صفر.. ماذا يحدث؟

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وطن – جرى إطلاق نار كثيف في منطقة “الشياح” بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، بعد أن أقدم عدد من الأهالي على تحطيم مركز رئيسي لأحد شركات القمار، وسط معلومات عن سقوط جريح أصيب برأسه وتم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاشتباكات وقعت بين “آل الخليل” و “آل دمشقية” في حيّ المصبغة في الشياح.

وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام لبنانية، فإن غضباً ساد أجواء السكان بعدما بات ذاك المركز ملاذاً للمراهقين، إلا أن القائمين عليه استنفروا ضد الأهالي المعترضين.

وسادت حالة من التلاسن والمشاحنات تطورت إلى إطلاق نار بشكل متقطع.

إشكال وإطلاق نار كثيف في منطقة الشياح pic.twitter.com/yzZsZOmCkn — vdlnews – 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) July 15, 2023

اشتباكات وإطلاق نار كثيف في منطقة الشياح

وبحسب المصادر ذاتها فإن حراس مركز المراهنات استخدموا الأسلحة الرشاشة لإطلاق الأعيرة النارية في المنطقة، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والبلبة هناك.

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وأظهر مقطع فيديو رصدته (وطن) وتم تصويره من إحدى الشرفات، أحد الحراس وهو في منتصف الشارع ويقوم بإطلاق النار على المنازل والمحال.

في مشهد أعاد للأذهان حرب الشوارع التي سادت بيروت أيام الحرب الأهلية.

وفي مشهد آخر شوهد مسلحون آخرون مدججون بالسلاح أيضاً فيما يسمع صراخ نسوة.

وعاش أهالي “الشياح” لحظات رعب عند حدود جبهة داخلية، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

وأفادت معلومات عن إصابة شخص بطلق ناري ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص هذه الأحداث، ومقاطع الفيديو التي انتشرت للاشتباكات المسلحة في لبنان.