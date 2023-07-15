أحمد علوش يفاجئ الجميع بهدفه .. حضر بالمصحف ولم يحرق التوراة! (شاهد)

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وطن – فاجأ الشاب السويدي من أصول سورية أحمد علوش، الجميع، بتصرفه، بعدما حصل على ترخيص الشرطة في السويد من أجل إحراق نسخة من الإنجيل ومن التوراة السبت امام السفارة الاسرائيلية في ستوكهولم.

وحضر الشاب أحمد علوش إلى السفارة الاسرائيلية، حاملاً معه القرآن وليس التوراة، وقال أمامها للصحفيين: “لم أكن أنوي حرق أي كتاب مقدس. وإنه لم يرغب إلا في إبداء احتجاجه على حادث حرق نسخة من القرآن الكريم أواخر الشهر الماضي”.وفق صحيفة timesofisrael

لا إذن بحرق التوراة!

من جانبها، قالت الشرطة السويدية إنها لم تعط الشاب أحمد علوش الإذن بحرق التوراة والإنجيل، بل لإقامة تجمع عام أمام السفارة الاسرائيلية سيقوم من خلاله بالتعبير عن رأيه بحرية. كما اشارت تقارير اخبارية سابقة

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم كارينا سكاجرليند لوكالة “فرانس برس”: “لا تصدر الشرطة تصاريح بحرق نصوص دينية مختلفة. وإنما تصدر تصاريح لعقد اجتماعات عامة والتعبير عن الآراء. وهذا فرق مهم”.

بينما اعتبر متابعون أنّ ما قام به الشاب السوري الأصل أحمد علوش، أوصل للعالم رسالة عن عظمة الدين الإسلامي وأنه دين رحمة .

وكان الإعلان عن عزم شخص حرق التوراة في السويد، لقي تنديداً إسرائيلياً واسعاً.

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وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: “نددت بإحراق القرآن المقدس لمسلمي العالم أجمع. واليوم قلبي مفطور لفكرة أن المصير نفسه ينتظر التوراة، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي”.

إنني استنكر بشدة سماح دولة السويد بحرق وتدنيس الكتب المقدسة .

كرئيس لدولة اسرائيل أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

والان ايضا، قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الابدي للشعب اليهودي. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 14, 2023

من جانبه أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، وكتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “أدين بشدة قرار السلطات في السويد السماح بحرق الكتاب المقدس أمام السفارة الإسرائيلية في البلاد”.

كما وأضاف: “تأخذ دولة إسرائيل على محمل الجد هذا القرار المخزي الذي يضر بقدس أقداس الشعب اليهودي. يجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان”.

אני מגנה בתוקף את החלטת הרשויות בשבדיה לאפשר שריפת ספר תנ״ך מול שגרירות ישראל במדינה. מדינת ישראל רואה בחומרה רבה את ההחלטה המבישה הזאת שפוגעת בקודש הקודשים של העם היהודי. יש לכבד את הספרים המקודשים לכל הדתות. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 14, 2023

حرق المصحف على يد سلوان موميكا

وكان اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا قد أحرق في 28 حزيران/يونيو، صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.

وأثار حرق الصحف ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي.

في حين استدعت دول ذات غالبية مسلمة من بينها العراق والكويت والإمارات والمغرب سفراء السويد احتجاجاً.

كما أطلق مغرّدون مسلمون، عبر موقع تويتر، حملة دعوا فيها إلى مقاطعة المنتجات السويدية؛ رداً على سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف.