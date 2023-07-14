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حياتنا

ياسمين صبري في البحر.. بلَّلَ الماء فستانها فالتصق بجسدها وكشف الكثير! (شاهد)

وجهت ياسمين صبري رسالة غريبة للفنان المصري عادل إمام وزوجته بعد تعاونها مع نجليهما محمد ورامي في فيلم "أبو نسب"

كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري في البحر.. بلَّلَ الماء فستانها فالتصق بجسدها وكشف الكثير! (شاهد)
ياسمين صبري
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وطن– استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جسدها بفستان أحمر مثير، في إحدى الجزر حيث تمضي إجازتها الصيفية.

ونشرت ياسمين صبري مجموعة صور عبر “انستغرام“، وهي ترتدي فستاناً أنيقاً باللون الأحمر.

ياسمين صبري
ياسمين صبري في البحر
ياسمين صبري
اعتمدت ياسمين تسريحة الكعكة

والتصق الفستان بجسد ياسمين بسبب المياه في البحر، كاشفاً تفاصيله بطريقة مثيرة.

ياسمين صبري
ارتدت الفنانة الكثير من المجوهرات

ولم تترك ياسمين شعرها منسدلاً كالعادة، بل اعتمدت تسريحة الكعكة والكثير من المجوهرات.

ياسمين صبري
تعمدت ياسمين هذا الظهور المثير
ياسمين صبري
انتهت ياسمين مؤخرا من تصوير فيلم ابو نسب

رسالة إلى عادل إمام وزوجته

في سياق آخر، وجهت ياسمين صبري رسالة غريبة للفنان المصري عادل إمام وزوجته، بعد تعاونها مع نجليهما محمد ورامي في فيلم “أبو نسب”.

وقالت ياسمين في لقاء مع برنامج Et بالعربي: “عايزة أوجه تحية لوالدة محمد ورامي إمام الأستاذة هالة يا زين ما ربت.. والأستاذ عادل إمام يا زين ما اختار”.

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وتابعت الفنانة المصرية: “مقابلتش الزعيم ولا مرة.. لكن كلمته في التليفون مرة وبتمنى له طول العمر”.

خبرة

وأردفت: “أنا في اللوكيشن معاهم بحس إني وسط عيلتي.. وهما جمال ولطاف أوي، وخبرة ودمهم خفيف جدًا”.

وعبرت ياسمين عن سعادتها بالتعاون مع أبناء عادل إمام في فيلم أبو نسب.

وتابعت: “بوجه تحية لمحمد إمام 3 فيلم معاه، وبستمتع في العمل معاه جدًا وإحنا فاهمين بعض.. هو فاهمني وأنا فاهماه”.

العمل الثالث

واستطردت: “أستاذ رامي أول مرة اشتغل معاه واتشرفت بالعمل معه.. وهو مخرج حساس ودمه خفيف، وبيحس بالممثل وبتعبه وبطاريته لو قلت”.

الجدير بالذكر أن فيلم “أبو نسب” هو الثالث الذي يجمع ياسمين صبري مع محمد إمام.

ففي عام 2016، قدمت ياسمين فيلم “جحيم فى الهند” مع محمد، ثم فيلم “ليلة هنا وسرور” بعد عامين.

المصدررصد ومتابعة وطن

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