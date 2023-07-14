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هل تستيقظ بوجه متورم ومنتفخ؟..إليك ما يعنيه ذلك

إن تناول لأطعمة عالية المعالجة، التي تحتوي على مكونات تزيد من تركيز البكتيريا السيئة، قد تؤدي إلى تورم الوجه

كتب ايمان الباجي
هل تستيقظ بوجه متورم ومنتفخ؟..إليك ما يعنيه ذلك
تورم الوجه
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وطن- يعاني الكثير من الأشخاص من انتفاخ وتورم الوجه عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، وحسب العديد من الخبراء، يدل ذلك على احتباس السوائل نتيجة إتباع نظام غذائي سيء والعديد من المشاكل الصحية.

متحدثا لصحيفة “indianexpress“، أكد الدكتور ميجراج إنجل المختص في أمراض الجهاز الهضمي أنه يجب على المرء الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالصوديوم بشكل أساسي أثناء الليل، مشددا على أنه يجب على المرء تجنب خاصة الكربوهيدرات المكررة.

فالغازات والإمساك من مشاكل الجهاز الهضمي لدرجة أنه يمكن أن تشير كل منهما إلى مشاكل أساسية في القناة الهضمية، وهذه المشاكل -وفقًا لأخصائية التغذية ريتشا جانجاني – يمكن أن تظهر على وجهك أيضًا.

تورم الوجه في الصباح

أشارت جانجاني إلى أن بعض الأطعمة التي تسبب التهابًا في أمعائك تؤدي إلى احتباس السوائل التي تظهر بعد ذلك على الوجه، قائلة في هذا السياق: “عدم ترطيب الجسم بشكل جيد يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وهو أحد الأسباب الرئيسية لتورم الوجه في الصباح.”

وأضافت في منشور نشرته على الإنستغرام:”إذا كان الكبد ممتلئ، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم السموم في جسمك، مما قد يؤدي إلى التهاب واحتباس السوائل. إحدى العلامات الشائعة على ذلك هي الاستيقاظ بوجه منتفخ في الصباح.”

انتفاخ وتورم الوجه
عاني الكثير من الأشخاص من انتفاخ وتورم الوجه عند الاستيقاظ من النوم صباحًا،

هل إنتفاخ الوجه يمكن أن يكون مؤشراً على اختراق الأمعاء؟

أوضح الدكتور سانتوش باندي، المعالج الطبيعي وأخصائي الوخز بالإبر أن الجهاز الهضمي والجلد لهما علاقة تُعرف باسم محور الأمعاء والجلد أو اتصال الأمعاء بالجلد.

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وأضاف:”الجهاز اللمفاوي يلعب دوراً كبيراً في إزالة السموم من الجسم، ويلعب الكبد كذلك دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز اللمفاوي وإذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم السموم في الجسم، مما قد يؤدي إلى التهاب واحتباس السوائل التي يمكن أن تؤدي إلى انتفاخ الوجه في الصباح”.

وفقًا للدكتور باندي، فإن ميكروبيوم الأمعاء هو البكتيريا الموجودة في أمعائك والتي تؤثر على صحتك العامة، وخاصة بشرتك.

ولهذا السبب، ينصح الخبير بتجنب الأطعمة عالية المعالجة لأنها غالبًا ما تحتوي على مكونات تكبح البكتيريا الجيدة أو تزيد من تركيز البكتيريا السيئة.

ما الحل؟

للتخلص من انتفاخ الوجه، ينصح بإتباع الإجراءات التالية:

  • تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وخاصة في وقت متأخر من المساء أو في الليل.
  • تجنب الكربوهيدرات المكررة في وقت متأخر من اليوم.
  • تناول الكثير من الألياف للحفاظ على صحة أمعائك.
  • تجنب الإفراط في النوم.
  • حاول أن تنام على ظهرك.
  • حافظ على رطوبتك طوال النهار وحتى في الليل.
المصدرهالث شوتس، ترجمة وتحرير وطن

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