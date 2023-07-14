اعتداءات جنسية ومقاطعة وهروب: منتخبات بينها المغرب في قلب فضائح كأس العالم للسيدات

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وطن – من المقرر أن تنطلق النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي تستضيفها كلا من أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو/تموز الجاري وحتى 20 أغسطس/آب المقبل في ظل مجموعة من الفضائح المرتبطة بالمنتخبات الإفريقية المشاركة.

وقال موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية، إن بطولة كأس العالم للسيدات، التي تنظمها الفيفا، تجمع رقماً قياسياً يبلغ 32 فريقاً للسيدات، إلا أن ممثلي الدول الإفريقية الأربعة لم يستعدوا بشكل جيد لهذه المنافسة مع سلسلة من الفضائح.

أربع دول وأربع فضائح

وفقا للموقع فإن الدولة الاولى المشاركة هي نيجيريا، والتي تقع في المجموعة الثانية مع أستراليا وكندا وأيرلندا، ارتبطت بفضيحة بعد أن هدد المنتخب الذي يحمل اسم “سوبر فالكونز” بمقاطعة مباراته الأولى ضد مضيفه أستراليا ، بسبب خلاف على الأجور مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

وعلى الرغم من نفي كابتن النتخب أونومي إيبي للأمر، إلا أن المدرب الأمريكي، راندي والدروم ، كشف عن الظروف المزرية للنقل والإقامة لفريقه والتي وصفها بأنها ليست مثالية لبدء المنافسة.

منتخب زامبيا والاعتداءات الجنسية

رأى الموقع أن أزمة منتخب زامبيا الذي سيلعب في المجموعة الثالثة مع إسبانيا واليابان وكوستاريكا، أكثر خطورة بعد خضوع مدرب فريق السيدات بروس موابي للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي على لاعبات المنتخب.

وأشار الموقع إلى ما كشفته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن خضوع مدرب المنتخب للتحقيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالتنسيق مع الشرطة الزامبية.

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وقالت إحدى اللاعبات التي رفضت الكشف عن اسمها لصحيفة الغارديان: “إذا كان موابي يريد أن ينام مع شخص ما ، فعليك أن تقول نعم”، مضيفة “من الطبيعي أن ينام المدرب مع اللاعبات في فريقنا”.

من جانبه، قال مصدر يعرف اللاعبات إنهن تلقين تهديدات ليس من “موابي” نفسه.

وقال المصدر للغارديان: “إنهم مهددون بإجراءات عقابية إذا تجرأوا على قول أي شيء عما حدث..الاتحاد يغض الطرف لأن النساء حققن نتائج جيدة. إنم في طريقتهم لإظهار النجاح للجمهور والسلطات والظهور بصورة جيدة. لكن وراء الكواليس ، الأمر قبيح للغاية”.

جنوب أفريقيا وأزمة دفع المرتبات

بحسب موقع “أفريك” فإن منتخب جنوب أفريقيا الحاصل على بطولة القارة والذي سيلعب في المجموعة السابعة مع الأرجنتين وإيطاليا والسويد يمر بأزمة أيضا.

وقال الموقع إن الامر متعلق بمرتبات اللاعبات والاقساط المقرر دفعها لهن، مشيرا إلى أن المنتخب قاطع مؤخرا مباراة إحماء للضغط على اتحادهم ورئيسه داني جوردان.

المغرب وهروب اللاعبات

وأخيرًا، تحدث الموقع عن فضيحة مرتبطة بالمنتخب المغربي، الذي سيلعب في المجموعة الثامنة مع كولومبيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وقال الموقع أنه تعين على المنتخب دحض ونفي هروب العديد من لاعبيه خلال مباريات ودية في إيطاليا وسويسرا.

وأشار الموقع إلى أن القضية اتخذت أبعادًا على شبكات التواصل الاجتماعي ، حيث نشر الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بيانًا صحفيًا يهدد بمهاجمة أولئك الذين ينشرون هذه المعلومات التي وصفها بـ”الكاذبة. ”

ولفت الموقع إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أكد أنه يحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل القانونية من أجل الحفاظ على صورة أعضاء المنتخب الوطني للمرأة بشكل خاص وعائلة كرة القدم المغربية بشكل عام”.