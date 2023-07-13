“وزيرة السعادة” أنس جابر تكتب التاريخ وتضرب موعدا مع فوندروسوفا في نهائي ويمبلدون

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وطن – تأهلت المحترفة التونسية “أنس جابر” للدور النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبها على البيلاروسية “إرينا سابالينكا” بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

والتقت، اليوم الخميس، لاعبة التنس أنس جابر المصنفة السادسة عالميا في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، والتي بلغت المربع الذهبي على حساب الأمريكية ماديسون كايز (18 عالميا).

Outrageous Ons 🔥 This stunning forehand winner from @Ons_Jabeur is today's Play of the Day presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/9t82Z4A02h — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

وكانت أنس جابر قد تأهلت لدور نصف النهائي عقب فوزها أمس، الأربعاء، على الكازاخية الينا ريباكينا المصنفة ثالثة عالميا وصاحبة لقب النسخة الفارطة بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

أنس جابر تُواجه التشيكية ماركيتا فوندرسوفا

وبعد فوزها الثمين أمس الأربعاء، أصبحت “وزيرة السعادة التونسية”- كما يُحبذ معجبوها أن يطلقوا عليها- أول لاعبة تصل إلى نصف نهائي ويمبلدون لعامين متتاليين، وذلك منذ الأمريكية سيرينا ويليامز عامي 2018 و2019.

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وتواجه أنس جابر في نهائي ويمبلدون، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المُصنفة 76 عالميا، مع الإشارة أنها المرة الأولى التي تصل فيها لنهائي البطولة البريطانية.