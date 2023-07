“وزيرة السعادة” أنس جابر تكتب التاريخ وتضرب موعدا مع فوندروسوفا في نهائي ويمبلدون

- Advertisement -

وطن – تأهلت المحترفة التونسية “أنس جابر” للدور النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبها على البيلاروسية “إرينا سابالينكا” بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

والتقت، اليوم الخميس، لاعبة التنس أنس جابر المصنفة السادسة عالميا في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، والتي بلغت المربع الذهبي على حساب الأمريكية ماديسون كايز (18 عالميا).

Outrageous Ons 🔥

This stunning forehand winner from @Ons_Jabeur is today's Play of the Day presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/9t82Z4A02h

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023