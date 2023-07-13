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رياضة

“وزيرة السعادة” أنس جابر تكتب التاريخ وتضرب موعدا مع فوندروسوفا في نهائي ويمبلدون

التونسية أنس جابر تتأهل للدور النهائي في ويمبلدون وتستعد لمواجهة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا

كتب فهمي الورغمي
أنس جابر ويمبلدون
المحترفة التونسية أنس جابر
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وطن – تأهلت المحترفة التونسية “أنس جابر” للدور النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبها على البيلاروسية “إرينا سابالينكا” بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

والتقت، اليوم الخميس، لاعبة التنس أنس جابر المصنفة السادسة عالميا في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، والتي بلغت المربع الذهبي على حساب الأمريكية ماديسون كايز (18 عالميا).

أنس جابر
لاعبة التنس التونسية أنس جابر

وكانت أنس جابر قد تأهلت لدور نصف النهائي عقب فوزها أمس، الأربعاء، على الكازاخية الينا ريباكينا المصنفة ثالثة عالميا وصاحبة لقب النسخة الفارطة بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

أنس جابر تُواجه التشيكية ماركيتا فوندرسوفا

وبعد فوزها الثمين أمس الأربعاء، أصبحت “وزيرة السعادة التونسية”- كما يُحبذ معجبوها أن يطلقوا عليها- أول لاعبة تصل إلى نصف نهائي ويمبلدون لعامين متتاليين، وذلك منذ الأمريكية سيرينا ويليامز عامي 2018 و2019.

أنس جابر
أنس جابر ومنافستها إرينا سابالينكا

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وتواجه أنس جابر في نهائي ويمبلدون، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المُصنفة 76 عالميا، مع الإشارة أنها المرة الأولى التي تصل فيها لنهائي البطولة البريطانية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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