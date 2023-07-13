ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة.. بيكيني عارٍ ونظرة تحكي الكثير (شاهد)

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وطن- وثقت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كيف تمكنت هي وبناتها الهروب من درجات الحرارة المرتفعة في ظل الموجة الحارة التي تجتاح المنطقة العربية.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي التي تتخذ من الكويت مقرا لها، عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” صورة لطفلتيها داخل حمام السباحة ويستمتعن باللعب فيه في محاولة ناجحة للهروب من حرارة الصيف.

ولم تنس زينب فياض إرضاء فضول متابعيها الذين يترقبون إطلالاتها المثيرة كل يوم، لتنشر صورة لها أثناء تواجدها في حمام السباحة برفقة بناتها.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي وه تقف في حمام السباحة وقد غطست في الماء حتى صدرها، مرتدية مايوه أسود، ونظارة سوداء.

وكالعادة، لم تترك زينب فياض الصورة بعفويتها قبل أن تضيف إليها نظرة مثيرة تبرز أنوثتها الطاغية التي تتفاخر بها دوما بمناسبة أو بدونها.

وتشبه زينب والدتها كثيراً وإلى جانب ذلك فهي مهتمة كثيراً بالسوشيال ميديا وتقوم بنشر جميع صورها.

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وسبق وأن نشأت خلافات كثيرة بين هيفاء وابنتها بسبب ما زعم أنها تنازلت عنها وهي صغيرة من أجل الحصول على الطلاق من زوجها نصر فياض، إلا أن علاقتهما عادت قوية بعد مبارات عديدة قامت بها والدتها لإعادتها إلى حضنها.

و تزوجت زينب فياض من خارج الوسط الفني ورزقت بطفلتين هما رهف ودانييلا، قبل أن تفيد أنباء بانفصالها عن زوجها مؤخرا.