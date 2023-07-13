الجمعة, يوليو 14, 2023
الرئيسيةحياتناابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة.. بيكيني عارٍ ونظرة...
حياتنا

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة.. بيكيني عارٍ ونظرة تحكي الكثير (شاهد)

زينب فياض لديها ابنتين هما رهف ودانييلا

كتب سالم حنفي
ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة داخل حمام السباحة.. بيكيني عارٍ ونظرة تحكي الكثير
زينب فياض
- Advertisement -

وطن- وثقت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كيف تمكنت هي وبناتها الهروب من درجات الحرارة المرتفعة في ظل الموجة الحارة التي تجتاح المنطقة العربية.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي التي تتخذ من الكويت مقرا لها، عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” صورة لطفلتيها داخل حمام السباحة ويستمتعن باللعب فيه في محاولة ناجحة للهروب من حرارة الصيف.

ولم تنس زينب فياض إرضاء فضول متابعيها الذين يترقبون إطلالاتها المثيرة كل يوم، لتنشر صورة لها أثناء تواجدها في حمام السباحة برفقة بناتها.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي وه تقف في حمام السباحة وقد غطست في الماء حتى صدرها، مرتدية مايوه أسود، ونظارة سوداء.

وكالعادة، لم تترك زينب فياض الصورة بعفويتها قبل أن تضيف إليها نظرة مثيرة تبرز أنوثتها الطاغية التي تتفاخر بها دوما بمناسبة أو بدونها.

وتشبه زينب والدتها كثيراً وإلى جانب ذلك فهي مهتمة كثيراً بالسوشيال ميديا وتقوم بنشر جميع صورها.

- Advertisement -
زينب فياض و هيفاء وهبي
زينب فياض و هيفاء وهبي

وسبق وأن نشأت خلافات كثيرة بين هيفاء وابنتها بسبب ما زعم أنها تنازلت عنها وهي صغيرة من أجل الحصول على الطلاق من زوجها نصر فياض، إلا أن علاقتهما عادت قوية بعد مبارات عديدة قامت بها والدتها لإعادتها إلى حضنها.

و تزوجت زينب فياض من خارج الوسط الفني ورزقت بطفلتين هما رهف ودانييلا، قبل أن تفيد أنباء بانفصالها عن زوجها مؤخرا.

المصدررصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

مريم حسين تهز صدرها بطريقة فاضحة من أجل أغنية هيفاء وهبي الجديدة (فيديو)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها الطاغية بمؤخرة برازيلية وصدر متفجر! (شاهد)

حياتنا

ابنة هيفا وهبي تتفجر أنوثة وتتمايل على أغنية والدتها “بوس الواوا” (فيديو)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة وجريئة تثير غضب متابعيها: تتسابقين مع أمك في العري! (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي لا تمانع الزواج مجدداً.. صفتان فقط تريدهما بفارس أحلامها (فيديو)

حياتنا

بصدر مكشوف.. هيفاء وهبي ووصلة رقص مثيرة مجاملة لـ غنى غندور

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي بقميص نوم أزرق مثير وتصف نفسها بـ”الملاك” (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي تستعرض ساقيها ومفاتنها بفستان من العصر الفيكتوري

حياتنا

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بحمالة صدر فقط وبنطلون (شاهد)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي مهووسة بشكل شفتيها بعد عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت (فيديو)

حياتنا

هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها “المثير” والجمهور: “ولا غلطة”! (شاهد)

حياتنا

شقيقة هيفاء وهبي شبه عارية وحركات بذيئة بأجرأ فيديوهاتها على الإطلاق! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع والده طارق بن تيمور.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق نشرها نجله بلعرب

نسرين طافش غاضبة ولا تريد أي ذكرى تجمعها بطليقها وهذا ما دعت له على انستغرام (شاهد)

هل تستيقظ بوجه متورم ومنتفخ؟..إليك ما يعنيه ذلك

ارتفاع درجات الحرارة..كيف يتسبب في تأخير الرحلات الجوية؟

“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

مفاجأة الأمن التركي لابن شقيق فتح الله غولن في ذكرى الانقلاب الفاشل (فيديو)

ترقب لإحراق نسخة من التوراة والإنجيل أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالسويد

سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

لتفادي الأمراض.. إليك كيف تحافظ مضيفات الطيران على صحتهن أثناء السفر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC