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ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها الطاغية وتعلق: “هو الحظ او هو يلي كتير محظوظ”!

استعرضت زينب فياض أيضاً شكل شفاهها الجديد بعدما حصلت على رسمة شفاه الكرز

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تستعرض انوثتها الطاغية بتعليق: هو الحظ او هو يلي كتير محظوظ! watanserb.com
زينب فياض
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وطن– استعرضت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنوثتها الطاغية بصورة جديدة.

“هو الحظ؟”

وظهرت ابنة هيفاء وهبي في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً أبيض بنقوش خضراء، أوف شولدر، كشف عن صدرها.

زينب ابنة هيفا وهبي

وعلقت زينب فياض على الصورة قائلة: “هو الحظ او هو يلي كتير محظوظ؟ غيرت لون شعراتي حبيتو؟”

كما نشرت البلوجر اللبنانية فيديوهات عديدة تستعرض خلالها شكل شفاهها الجديد بعدما حصلت على رسمة شفاه الكرز.

رسمة شفاه الكرز

واستعانت زينب فياض مرة أخرى بأغنية “أنت الحظ” للفنان المصري عمرو دياب، ووضعتها كخلفية موسيقية للفيديو الذي استعرضت فيه أنوثتها وشفاهها بعد رسمة الكرز.

ورفعت زينب فياض مستوى الجرأة إلى أعلى مستوياتها، وارتدت أقصر فستان كاد يكشف ملابسها الداخلية.

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هل انفصلت عن زوجها؟

وأطلّت ابنة هيفاء وهبي بفستان أبيض قصير، بفتحات متعددة لدى منطقة الصدر والبطن.

وحاولت زينب فياض تغطية ملابسها الداخلية بيديها في أثناء جلوسها بطريقة كشفت مدى قُصر فستانها.

وعلقت زينب على الصور: “وبطير من كتر الفرح لبعيد.. ممتنة”.

لكن ابنة هيفاء وهبي تعرضت لانتقادات وهجوم من قبل المتابعين الذين خمّنوا أنها انفصلت عن زوجها، وهو الأمر الذي جعلها تتجه إلى الجرأة والتعري.

وكانت زينب قد ارتدت ملابس أكثر جرأة قبلها، كشفت صدرها بشكل فاضح، لكنها حرصت على إغلاق خاصية التعليقات تجنباً للهجوم.

حفيدات هيفاء وهبي

فقد انتقد متابعو زينب فياض، ظهورَها بإطلالة جريئة في رمضان، بينما والدتها تحتشم.

ونشرت زينب حينها صوراً لها من أحدث جلسة تصوير، ارتدت فيها فستاناً أوف شولدر، كشف صدرها وكتفيها بشكل جريء.

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها مقرّاً لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

كما خضعت بنفسها لأكثر من عملية تجميل في وجهها.

ودائماً ما تشارك زينب متابعيها فيديوهات لها ولابنتيها حفيدات هيفاء وهبي وشبيهاتها أيضاً بحسب الجمهور.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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