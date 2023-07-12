هل يمكنك تخيل المعاناة من الفواق لمدة 68 عامًا؟ قصة غريبة لرجل عانى منها حتى الممات

- Advertisement -

وطن-عادة ما تكون الفواق مشكلة صحيّة غير مرغوب فيها، تسبب الانزعاج بالنسبة لمعظمنا، لكن لحسن الحظ، غالبًا ما تستمر لفترة قصيرة، وعندما تكون شديدة، يمكن أن تستمر بضعة أيام، أو لفترة أطول من ذاك بكثير.

يُصيب الفواق الناس باختلاف أعمارهم مسببة الازعاج أو الاحراج في بعض الأحيان. وهي عبارة عن انقباضات سريعة لا إرادية تحدث في الحجاب الحاجز، وتتزامن هذه الانقباضات مع ردّ الفعل العكسي بإغلاق لسان المزمار في الحلق وعند حدوث ذلك ينتج صوت الحازوقة. والسبب في ذلك أنه عند تقلص الحجاب الحاجز يدخل الهواء بشكل قسري عبر الأوتار الصوتية، فيؤدي ذلك إلى حدوث الاهتزاز العنيف فيها وصدور صوت الحازوقة المميز والذي يسبب الاحراج للبعض.

وفي تقريرها تناولت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، مسألة الفواق المُزعجة، مشيرةً إلى رجل يدعى تشارلز أوزبورن، عاني من الفواق لمدة 68 عامًا.

قصة الرجل الذي أصيب بالفواق لمدة 68 عامًا

كان تشارلز أوزبورن يعمل في مزرعة في نبراسكا، عندما فاجأه خنزير، تسبب له في حالة من الذعر في يوم 13 يونيو 1922، ومن ثمّ بدأت قصّته مع الفواق. ولم تتوقف حالته حتى عام 1990.

كيف تنشأ الفواق؟

الفواق تشنجات متكررة أو حركات مفاجئة للحجاب الحاجز لا يمكنك التحكم فيها. والحجاب الحاجز هو العضلة التي تفصل بين الصدر ومنطقة المعدة ويؤدي دورًا مهمًا في عملية التنفس. يسبب التشنج في الحجاب الحاجز إغلاق الحبال الصوتية فجأة، ما يؤدي إلى إصدار صوت الفواق المميز.

قد يؤدي تناول وجبة كبيرة أو شرب المشروبات الكحولية أو الغازية أو التعرض لإثارة مفاجئة إلى حدوث الفواق. وفي بعض الحالات، قد يشير الفواق إلى وجود مشكلة طبية كامنة. وعادةً لا تستمر نوبة الفواق لدى معظم الأشخاص إلا بضع دقائق، وفي حالات نادرة قد تستمر أشهرًا. وإذا استمرت لتلك الفترة الطويلة، فمن الممكن أن تسبب نقص الوزن والتعب الشديد، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

- Advertisement -

تتضمن بعض العلاجات الشائعة؛ شرب الماء البارد أو الغرغرة به، والتنفس في كيس ورقي، وحبس الأنفاس، وحتى التنويم المغناطيسي أو الوخز بالإبر، ولكن الحقيقة هي أن الحالات البسيطة المنتظمة للفواق عادة ما تحل دون تدخل، فقط بالصبر.

الفواق المزمن: ما هو؟

لا يسبّب الفواق المزمن، المعروف أيضًا باسم النوبات المستمرة (التي تستمر لأكثر من 48 ساعة) أو النوبات المستعصية (التي تستمر لأكثر من شهر) الإرعاج أوتؤدي إلى الإرهاق وفقدان الوزن فحسب، بل يمكن أن تكون أيضًا علامة على وجود حالة كامنة خطيرة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشمل هذه الحالات مشاكل الجهاز العصبي المركزي أو مرض السكري أو ارتجاع الحمض أو السكتة الدماغية أو السرطان.

لمعرفة المزيد حول سبب الفواق المستمر، من الضروري زيارة الطبيب. وفقًا لدراسة صغيرة، كان ثلثا المرضى الذين يعانون من الفواق المزمن يعانون من اضطرابات المريء أو المعدة القابلة للعلاج، والتي كانت موجودة في 80 ٪ من المرضى.

وفي حالة غير معتادة، قدم مريض إلى غرفة الطوارئ بعد معاناته من الفواق لمدة ثلاثة أسابيع، واتضح أنه كان يعاني من نوبة قلبية، كما كان مريضًا آخر يعاني من الفواق لمدة أربعة أيام.

من جهته، عانى موسيقي في إنجلترا من الفواق لمدة ثلاث سنوات تقريبًا قبل أن يكتشف الأطباء أن ورمًا في المخ هو السبب وأن الجراحة قادرة على علاج هذه الحالة.

حالة تشارلز أوزبورن

فيما يتعلّق بأوزبورن، لم يكن الحظ حليفه للأسف، إذ كان الفواق الذي عانى منه غير قابل للشفاء على الرغم من الزيارات العديدة للطبيب. وبحسب ما ورد عالج الطبيب أوزبورن، باستخدام الأكسجين وأول أكسيد الكربون، لكنه قال إن العلاج منعه من التنفس بشكل صحيح. لذلك انتهى به الأمر إلى التعايش مع مشكلته الصحيّة، وعلى الرغم من الإحراج الذي كان يشعر به، انتهى به الأمر إلى أن يعيش حياة سعيدة وطور تقنية تنفس لتقليل صوت الفواق.

وفي شهر فبراير عام 1990، وبعد 430 مليون نوبة فواق، من غير المعروف ما الذي جعل أوزبورن يتخلّص أخيرًا من الفواق. لكنه لم يستمتع كثيرًا بشفاءه، فبعد عام ونصف تقريبًا من الشفاء، أي في مايو 1991، توفي.