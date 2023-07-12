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لماذا ينبغي ألا تنام عند إقلاع وهبوط الطائرة

"من المهم معرفة هذه المعلومات، لاسيما عندما يرغب المرء بطبيعة الحال في النوم للهروب من مضايقات مرحلتي الإقلاع والهبوط".

كتب معالي بن عمر
السفر بالطائرة
النوم عند الإقلاع والهبوط بالطائرة
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وطن-عندما تنام على متن طائرة في أثناء الإقلاع أو الهبوط، فإنك تخاطر بتعريض الأذن لإصابة خطيرة أو تلف طبلة الأذن. إذا شعرت بالتعب أثناء السفر بالطائرة، فيجب أن تظل مستيقظًا أثناء الإقلاع والهبوط.

ووفقًا للعالمة أنجيلا تشالمرز، يمكن أن تؤثر التغيرات السريعة في الارتفاع على ضغط الهواء في الأذن، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انسداد قناة استاكيوس، ما يجعل الأذنين مسدودتان”.

وبحسب ما ذكره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن بلع اللعاب تعتبر طريقة فعالة جدًا لتكييف الأذن تدريجيًا مع الضغط المتغير. فالبلع أو التثاؤب يفتحان أنبوب استاكيوس ويسمح للهواء بالتدفق داخل أو خارج الأذن الوسطى، ما يساعد على معادلة الضغط على كل جانب من طبلة الأذن، وإذا انسدّت قناة استاكيوس-Eustachian، فإن ضغط الهواء في الأذن الوسطى يختلف عن الضغط خارج طبلة الأذن.

بلع اللعاب تعتبر طريقة فعالة جدًا لتكييف الأذن تدريجيًا مع الضغط المتغير
النوم عند السفر بالطائرة

الضرر الذي يمكن أن يكون خطيرا

يمكن أن يكون الضرر الذي يلحق بالجهاز السمعي كبيرًا. وبالتالي أثارت صحيفة ديلي إكسبريس احتمال حدوث دوار، والتهابات الأذن، وتلف طبلة الأذن أو حتى في أسوأ الحالات، نزيف في الأنف وفقدان السمع الشديد، وفق ما ترجمته “وطن“.

وفي الحقيقة، من المهم معرفة هذه المعلومات، لاسيما عندما يرغب المرء بطبيعة الحال في النوم للهروب من مضايقات مرحلتي إقلاع وهبوط الطائرة.

وفي الواقع، هذه اللحظات يصعب على جسم الإنسان تحملها، لأن التغيرات المفاجئة في ضغط الهواء في الأذنين تميل إلى إحداث شعور بانسداد الأذنين مزعج للغاية. لتقليل هذا الضغط في الأذن وتجنب الألم، يمكنك مضغ العلكة أو مص الحلوى أو شرب الماء.

،هذه اللحظات يصعب على جسم الإنسان تحملها، لأن التغيرات المفاجئة في ضغط الهواء في الأذنين تميل إلى إحداث شعور بانسداد الأذنين
النوم عند إقلاع الطائرة يضر بالأذن
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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