الأربعاء, يوليو 12, 2023
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ذُعر بعد رؤية لسانه في المرآة.. نبت عليه شعر أخضر بسبب دواء شائع

رجل يعاني من تحول لون لسانه ونمو شعر عليه بعد تناول الكليندامايسين

كتب خالد الأحمد
تحول لون اللسان بسبب دواء
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وطن – فوجىء رجل من ولاية أوهايو الأمريكية بتحول لسانه إلى اللون الأخضر مع ظهور شعر عليه بعد تناوله دواء “الكليندامايسين”، وهو مضاد حيوي لعدوى اللثة، ما أصابه بحالة من الرعب والصدمة.

ولاحظ الأطباء بعد مراجعة الرجل البالغ من العمر 64 عاماً أن لسانه يحتوي على “طبقة غير طبيعية” من خلايا الجلد التي تنمو على اللسان عندما تتضخم الحليمات الخيطية – وهي نتوءات مخروطية صغيرة تحتوي على براعم التذوق – ويتغير لونها نتيجة تراكم البكتيريا في هذه المنطقة. بحسب صحيفة “ديلي ستار” الأمريكية.

وتحدث هذه الحالة بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة على أجزاء اللسان، كما يمكن أن يسمح التآكل في الجزء العلوي من اللسان بتكوين الكيراتين، وهو نفس البروتين الذي يتكون منه شعر الرأس.

تفاجأ بنمو الشعر على لسانه

ونقلت الصحيفة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الفم: أن اللسان المشعر قد يظهر باللون البني أو الأبيض أو الأخضر أو الوردي ، اعتمادًا على السبب المحدد وعوامل أخرى ، مثل غسول الفم أو حتى الحلوى”.

ويقال إن هذه الحالة ناتجة عن سوء نظافة الفم ، وعادة ما تؤثر على البالغين فوق سن الأربعين وهي أكثر شيوعًا عند الرجال.

شعر ينمو على اللسان
شعر ينمو على لسان رجل بعد تناوله دواء الكليندامايسين

التدخين أحد الأسباب

ونشرت الصحيفة صوراً للسان الرجل المذعور وقد تحول إلى اللون الأخضر الفاتح، كما أنه بدا مغطى بخيوط تشبه الشعر ومتشققاً من الوسط بشكل طولي.

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ويمكن أن يحدث عن طريق التدخين ، لأن هذه العادة تسبب ظهور البكتيريا على اللسان.

التدخين
التدخين يسبب ظهور البكتيريا على اللسان

ولوحظ أيضًا أن ظاهرة اللسان المشعر يمكن أن تحدث جراء تناول المضاد الحيوي كليندامايسين، والذي أخذه الرجل مؤخرًا لعلاج عدوى اللثة.

ووفق تقرير لـ WebMD.aking يمكن أن تعيق هذه الحالة التوازن الميكروبي للفم لأنها تغير عدد وأنواع البكتيريا ، مما يؤدي إلى تكدسها.

ويعد الفم بمنافذه المتنوعة موطنًا معقدًا بشكل استثنائي حيث تستعمر الميكروبات الأسطح الصلبة للأسنان والأنسجة الرخوة للغشاء المخاطي للفم. بالإضافة إلى كونه نقطة بدء عملية الهضم ، فإن الميكروبيوم الفموي مهم للغاية في الحفاظ على صحة الفم والجهاز.

ولم يوضح الأطباء في التقرير ما إذا كانت حالة المريض ناجمة عن التدخين أو استخدام المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين.

كيفية العلاج

ونصح الرجل ، من ولاية أوهايو ، بتنظيف المنطقة برفق باستخدام فرشاة أسنان أربع مرات كل يوم وطلب منه أن يقلع عن التدخين أيضاً وهو ما امتثل له.

وبعد حوالي ستة أشهر ، انحسر خط شعره الفموي تمامًا ، على الرغم من أنه لم يتوقف عن التدخين. ويقول الأطباء إن ضمان الحفاظ على نظافة الفم الجيدة سيوقف اللسان عن إنبات الشعر.

ويُنصح بتنظيف الجزء العلوي من اللسان بفرشاة الأسنان كجزء من النظافة الجيدة ، ويجب أن يكون جزءًا من روتينك اليومي.

المصدرديلي ستار + WebMD.aking - ترجمة وتحرير وطن

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