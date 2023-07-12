الأربعاء, يوليو 12, 2023
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أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يبتكر أقصر اختبار ذكاء في العالم.. (الإجابات)

" من ضمن 3000 شخص مشاركين في الاختبار، تمكن 17٪ فقط من الحصول على أعلى درجات الذكاء".

كتب معالي بن عمر
نسبة الذكاء؛ هي درجة مشتقة من واحدة من عدة اختبارات موحدة مختلفة مصممة لتقييم الذكاء.
أقصر اختبار ذكاء في العالم
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وطن-نسبة الذكاء؛ هي درجة مشتقة من واحدة من عدة اختبارات موحدة مختلفة مصممة لتقييم الذكاء. ويمكن استخلاص ذلك من خلال إجراء اختبارات مختلفة عادة ما يكون لها منهجيات متباينة. لكن، اليوم، تم ابتكار مقياس جديد أو اختبار يمكن إجراؤه في بضع دقائق. وعلى الرغم من أنه امتحان يتكون من ثلاثة أسئلة بسيطة فقط، فإنه  يمثل تحديًا لكثير من الناس.

هذا الاختبار، الذي ابتكره شاين فريدريك، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يتحدى الفكر بأسئلة تبدو بسيطة ولكن بها حيل. يتطلب الأمر رؤية حقيقية للحصول على الجواب، بحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة.

يؤكد شاين فريدريك أن هذا الاختبار تم إجراؤه بمشاركة 3000 شخص، وتمكن 17٪ فقط منهم من الحصول على أعلى درجات الذكاء. وفيما يلي أسئلة أقصر اختبار ذكاء في العالم:

حلّ المشكلات المنطقية المعقّدة والصعبة.
معدّل الذكاء المرتفع
  • يبلغ ثمن مضرب بيسبول وكرة 1.1 يورو، ويكلف المضرب 1 يورو أكثر من الكرة. كم تكلفة الكرة؟
  • إذا استغرقت 5 آلات 5 دقائق لصنع 5 عناصر، فكم من الوقت ستستغرق 100 آلة لصنع 100 عنصر؟
  • يوجد في البحيرة زنبق ماء يتضاعف حجمه كل يوم. إذا استغرق الأمر 48 يومًا لتغطية كامل سطح البحيرة، فكم، من الوقت سيستغرق لتغطية نصف البحيرة؟

للوهلة الأولى، قد تبدو الإجابات بسيطة ولكنها في الحقيقة ليست كذلك لأنها تخفي فخًا. والإجابات الفعلية كما يلي:

  • الإجابة الأولى: تكلفة الكرة 0.05 سنت. يميل الكثير من الناس إلى الإجابة بسرعة على أن الكرة تكلف 1 يورو، لكن هذا سيكون غير صحيح. إذا يكلّف مضرب البيسبول 1 يورو أكثر من الكرة، أي أن تكلفته تبلغ 1.05 يورو والكرة تقدّ بـ0.05 سنت.
  • الإجابة الثانية: ستستغرق الـ100 آلة أيضًا 5 دقائق لصنع 100 عنصر. إذا كانت 5 آلات قادرة على إنتاج 5 عناصر في نفس الوقت، فيمكن لكل آلة أن تصنع عنصرًا واحدًا في نفس الوقت. لذلك، إذا كان لدينا 100 آلة فستنتج أيضًا 100 عنصر، كما سيظل الوقت اللازم لصنعها 5 دقائق.
  • الإجابة الثالثة: سيستغرق زنبق الماء 47 يومًا ليغطي نصف مساحة البحيرة. إذا تضاعف حجم زنبق الماء كل يوم، فسيكون نصف مغطى فقط في اليوم الذي يسبق تغطية سطح البحيرة بأكمله. لذلك، سوف يستغرق زنبق الماء 47 يومًا لتغطية نصف البحيرة.

مفاتيح لزيادة معدل الذكاء

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن الخبراء  ينصحون على وجه التحديد، بممارسة التأمل، حيث أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن أولئك الذين يمارسون التأمل بشكل منتظم؛ هم أكثر قدرة على التحكم في عواطفهم وتجاهل المشتتات. وبالتالي، فإنهم يحسنون قدرتهم على حل المشكلات والتفكير المنطقي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القراءة أساسية لأنها بالإضافة إلى اكتشاف قصص جديدة، تسمح بتعلم كلمات جديدة وتركيبات نحوية، مع تحفيز التفكير والخيال.

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من جهة أخرى، يجب أن نضيف إلى كل هذا الفوائد التي تعود على العقل بالفائدة، ألعاب الألغاز مثل ألغاز سودوكو أو البحث عن الكلمات. تتطلب هذه الأنواع من الألعاب تحليلًا بصريًا مكانيًا جيدًا وتركيزًا وتفكيرًا منطقيًا.

هذا الاختبار تم إجراؤه بمشاركة 3000 شخص، وتمكن 17٪ فقط من الحصول على الدرجة القصوى
اختبار الذكاء
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

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