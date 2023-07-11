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رياضة

“ميسي عُمان” هكذا احتفى السيب بيزيد المعشني.. ما قيمة عقده؟ (فيديو)

بدا لجماهير نادي السيب أن إدارة النادي تضخّ دماء جديدة في صفوف فريقهم الذي احتل في عام 2022 المركز الثالث في الترتيب بعد فوزه بالدوري العماني وكأس السلطان قابوس، وكأس الاتحاد الآسيوي في نفس العام

كتب فهمي الورغمي
يزيد المعشني
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وطن- أكد نادي السيب، الاثنين، تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي العماني “يزيد المعشني” (25 عاماً)، قادماً من خطّ وسط نادي ظُفار، حسب ما ذكر في بيان مقتضب أصدرته إدارة النادي، دون تحديد مدة التعاقد أو قيمته المالية.

وينضم المعشني إلى قائمة صفقات نادي السيب الجديدة، بجانب تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، على رأسهم “محمد المسلمي” و”تميم البلوشي”.

وكانت جماهير السيب قد أطلقت على وافدهم الجديد، لقب “ميسي سلطنة عمان” احتفاء بخط الوسط الشابّ الذي من المرجح أن يُعزز صفوف الفريق نحو حصد مزيد الألقاب.

يزيد المعشني
يزيد المعشني

إنهاء التعاقد مع المدرب رشيد جابر

وأعلنت إدارة السيب في وقت سابق، التعاقد مع البرازيلي “جورفان فييرا” للعمل كمدير فني جديد لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب الوطني “رشيد جابر”.

وغادر رشيد جابر تدريب السيب رغم وصول الفريق إلى نهائي كأس السلطان وفوزه بكأس الاتحاد العماني لكرة القدم “إم جي”، دون إعلان الأسباب.

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يُذكر أنه تحت إشراف جابر، احتل السيب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العماني، برصيد 51 نقطة.

ويشار أن نادي السيب كان قد تأسس في عام 1972 في سلطنة عمان، بعد دمج أربعة فرقَ صغيرة مختلفة (الوطن، البطولة، الهلال، الفدا) في منطقة السيب، وأعيد إشهاره في 26 يونيو 2002.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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