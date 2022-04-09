حقيقة وفاة مدرب الزمالك فييرا إثر نوبة قلبية مفاجئة (فيديو)

وطن – ترددت الأنباء خلال الساعات الماضية عن وفاة مدرب الزمالك ومنتخب العراق الأسبق جورفان فييرا 68 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهو ما نفاه المدرب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة وفاة المدرب جورفان فييرا

ونفى البرازيلي جورفان فييرا مدرب الزمالك الأسبق، كل ما ورد من أنباء عن وفاته، وأنه في حالة صحية جيدة، جاء ذلك بعد نشر العديد من وسائل الإعلام عن وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

جورفان فييرا عبر حسابه على إنستجرام ينفي ما تردد عن وفاته. "أصدقائي شكرا لكم على رسائلكم وقلقكم حولي. أنا بخير وعلى قيد الحياة. أشاهد مباريات دوري أبطال آسيا في منزلي". 📺coachjorvanvieira/IG pic.twitter.com/w8jhgPusg3 — FilGoal (@FilGoal) April 8, 2022

ويمتلك المدرب البرازيلي فييرا السجل الحافل على صعيد مسيرته التدريبية في عالم كرة القدم، مع الكثير من الأندية والمنتخبات في الوطن العربي، كان أخرها تدريب فريق الوحدات الأردني.

الإنجازات والألقاب

نجح المدرب البرازيلي جورفان فييرا التتويج بلقب الدوري الكويتي مع فريق القاسية في عام 1999، كما وحقق لقب كأس أمم آسيا مع منتخب العراق ” أسود الرافدين” عام 2007. وساعد منتخب المغرب في تجاوز دور المجموعات في مونديال كأس العالم 1986 كمساعد مدرب.

كما ودرب العديد من الأندية في الدوريات العربية بالوطن العربي، كان أبرزها نادي الزمالك، سموحة، الإسماعيلي، النجم الساحلي، الشارقة، النصر العماني، الوداد وغيرها، أما عل صعيد المنتخبات فقد رب منتخب العراق، الكويت، عمان، المغرب، ماليزيا طوال مسيرته المستمرة حتى الآن.

جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق ردا على شائعة وفاته🗣️ : أنا بخير وبشكر كل من إهتم بأمري وسأل علي،أنا أشاهد الآن مباريات دوري أبطال أوروبا وعلى قيد الحياة pic.twitter.com/33mt23tz8B — Yallakora (@Yallakoranow) April 8, 2022

ويقود المدرب البرازيلي فييرا في الوقت الحالي تدريب نادي الوحدات الأردني، الذي تولي مهام تدريبه مع بداية موسم عام 2021. كما ويحمل المدرب العديد من الجنسيات العراقية والمغربية والبرتغالية.

وولد جورفان فييرا في مدينة ريودي جانيرو بدولة البرازيل عام 1953، من أم برازيلية وأب برتغالي، والمتزوج من فتاة مغربية، والمعتنق للإسلام في عام 1990 حينما كان يدرب فريق الوداد المغربي.

يشار إلى أن فريق الزمالك يحتل ثاني ترتيب الدوري المصري الممتاز .برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي الذي جاء برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر+ وسائل إعلام مصرية)

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